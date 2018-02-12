15:51, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson ilk kez MÄ±sÄ±r'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, OrtadoÄŸu turu kapsamÄ±nda geldiÄŸi MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'de DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Samih Åžukri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Tillerson, terÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadelesinde MÄ±sÄ±r'Ä± desteklediklerini ifade etti.

Tillerson ayrÄ±ca, "ABD, OrtadoÄŸu'da Filistin-Ä°srail daimi barÄ±ÅŸÄ±nÄ± desteklemektedir." dedi.

Ã–te yandan MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžukri de 2014'te kesintiye uÄŸrayan Filistin-Ä°srail barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± koordine etmek iÃ§in Kahire yÃ¶netiminin bÃ¼tÃ¼n taraflar nezdinde Ã§aba harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

ABD'li mevkidaÅŸÄ± ile "ikili iliÅŸkiler ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki yardÄ±mlaÅŸma konularÄ±nÄ±" deÄŸerlendirdiklerini aktaran Åžukri, "MÄ±sÄ±r ile ABD arasÄ±nda dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan stratejik diyalog gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri 2018'in ilk yarÄ±sÄ±nda baÅŸlayacak." dedi.

Åžukri ayrÄ±ca, MÄ±sÄ±r ve ABD'li dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma bakanlarÄ±nÄ±n aynÄ± anda hazÄ±r bulunacaÄŸÄ± "iki artÄ± iki" ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yapÄ±lmasÄ± konusunda da ilerleme kaydedildiÄŸini ifade etti.

Tillerson, TÃ¼rkiye, MÄ±sÄ±r, ÃœrdÃ¼n, LÃ¼bnan ve Kuveyt'i kapsayan OrtadoÄŸu ziyareti kapsamÄ±nda dÃ¼n MÄ±sÄ±r'a gelmiÅŸti.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson ilk kez MÄ±sÄ±r'Ä± ziyaret ediyor.

Son olarak ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, OrtadoÄŸu turu kapsamÄ±nda 20 Ocak'ta MÄ±sÄ±r'a bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸti.