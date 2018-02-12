16:39, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Ä°sviÃ§re'den DiyarbakÄ±r'daki engelliler iÃ§in teknoloji sÄ±nÄ±fÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Beyazay DerneÄŸince hayata geÃ§irilen "KardeÅŸim Olur musun Projesi" kapsamÄ±nda DiyarbakÄ±r'da zihinsel engellilere Ã¶zel teknoloji sÄ±nÄ±fÄ± oluÅŸturuldu.

DerneÄŸin Ä°sviÃ§re ÅŸubesince merkez YeniÅŸehir ilÃ§esindeki Ayten Elyasa ErdoÄŸan Ã–zel EÄŸitim Ä°ÅŸ Uygulama Merkezi'ndeki bir sÄ±nÄ±f teknoloji aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± yeniden dizayn edildi.

TÃ¼rkiye Beyazay DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Lokman Ayva, sÄ±nÄ±fÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, proje kapsamÄ±nda ilk Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± DiyarbakÄ±r'da gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi.

Bu proje ile zamanla bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'de Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼teceklerine iÅŸaret eden Ayva, engellilerin potansiyeline inandÄ±klarÄ±nÄ±, bu potansiyelin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini belirtti.

Ayva, bugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdikleri sÄ±nÄ±fÄ±n yeteneklerin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik bir Ã§alÄ±ÅŸma olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±f engelli eÄŸitiminde teknolojinin kullanÄ±lmasÄ± anlamÄ±na geliyor. Burada eÄŸitimin bilgisayar Ã¼zerinden verilmesinden, teknolojik aletlerle resim yapÄ±lmasÄ±na kadar birÃ§ok ÅŸey mÃ¼mkÃ¼n. Biz Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± desteklemek istiyor, yeteneklerinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± arzu ediyoruz. Bizim sadece engelimiz gÃ¶rÃ¼lmesin, yeteneklerimizin de farkÄ±na varÄ±lsÄ±n. Biz de bunlarÄ± ortaya Ã§Ä±karalÄ±m ve insanlÄ±ÄŸa hizmet edelim."

DerneÄŸin Ä°sviÃ§re ÅŸube baÅŸkanÄ± Suat Åžahin de bu Ã¼lkedeki hayÄ±rsever dernek Ã¼yeleri ve vatandaÅŸlarÄ±n katkÄ±larÄ±yla bÃ¶yle bir sÄ±nÄ±f oluÅŸturduklarÄ±nÄ± ifade etti.

"AmacÄ±mÄ±z her yÄ±l bir ilimizde bÃ¶yle bir sÄ±nÄ±f oluÅŸturmak veya benzer projeleri gerÃ§ekleÅŸtirmek. Eminim diÄŸer yurt dÄ±ÅŸÄ± ÅŸubelerimiz de bu tÃ¼r projelere imza atacaktÄ±r." diyen Åžahin, Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettikleri Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n devamÄ±nÄ±n gelmesini diledi.

DiyarbakÄ±r Beyazay Åžube BaÅŸkanÄ± Nezihe Kent ise Ã§ocuklarÄ±n sosyalleÅŸmesi ve iyi bir eÄŸitim almasÄ± amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "Genel merkezimiz ve kardeÅŸ ÅŸubemizin desteÄŸiyle bugÃ¼n Ã¶ÄŸrencilerimize gÃ¼zel bir sÄ±nÄ±f kazandÄ±rÄ±ldÄ±. EmeÄŸi geÃ§en herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Ã–ÄŸrencilere daha sonra mont hediye edildi.

TÃ¶rene, AK Parti MKYK Ãœyesi Hatice KÃ¼bra Ã–ztÃ¼rk GÃ¶kkaya, YeniÅŸehir Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼samettin AtlÄ±, TÃ¼rkiye Beyazay DerneÄŸi GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lge KoordinatÃ¶rÃ¼ Mehmet Emin MÃ¼layim ile dernek Ã¼yeleri ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.