Ä°sviÃ§re'den DiyarbakÄ±r'daki engelliler iÃ§in teknoloji sÄ±nÄ±fÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye Beyazay DerneÄŸince hayata geÃ§irilen "KardeÅŸim Olur musun Projesi" kapsamÄ±nda DiyarbakÄ±r'da zihinsel engellilere Ã¶zel teknoloji sÄ±nÄ±fÄ± oluÅŸturuldu.
DerneÄŸin Ä°sviÃ§re ÅŸubesince merkez YeniÅŸehir ilÃ§esindeki Ayten Elyasa ErdoÄŸan Ã–zel EÄŸitim Ä°ÅŸ Uygulama Merkezi'ndeki bir sÄ±nÄ±f teknoloji aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± yeniden dizayn edildi.
TÃ¼rkiye Beyazay DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Lokman Ayva, sÄ±nÄ±fÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, proje kapsamÄ±nda ilk Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± DiyarbakÄ±r'da gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi.
Bu proje ile zamanla bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'de Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼teceklerine iÅŸaret eden Ayva, engellilerin potansiyeline inandÄ±klarÄ±nÄ±, bu potansiyelin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini belirtti.
Ayva, bugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdikleri sÄ±nÄ±fÄ±n yeteneklerin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik bir Ã§alÄ±ÅŸma olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"AÃ§Ä±lan sÄ±nÄ±f engelli eÄŸitiminde teknolojinin kullanÄ±lmasÄ± anlamÄ±na geliyor. Burada eÄŸitimin bilgisayar Ã¼zerinden verilmesinden, teknolojik aletlerle resim yapÄ±lmasÄ±na kadar birÃ§ok ÅŸey mÃ¼mkÃ¼n. Biz Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± desteklemek istiyor, yeteneklerinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± arzu ediyoruz. Bizim sadece engelimiz gÃ¶rÃ¼lmesin, yeteneklerimizin de farkÄ±na varÄ±lsÄ±n. Biz de bunlarÄ± ortaya Ã§Ä±karalÄ±m ve insanlÄ±ÄŸa hizmet edelim."
DerneÄŸin Ä°sviÃ§re ÅŸube baÅŸkanÄ± Suat Åžahin de bu Ã¼lkedeki hayÄ±rsever dernek Ã¼yeleri ve vatandaÅŸlarÄ±n katkÄ±larÄ±yla bÃ¶yle bir sÄ±nÄ±f oluÅŸturduklarÄ±nÄ± ifade etti.
"AmacÄ±mÄ±z her yÄ±l bir ilimizde bÃ¶yle bir sÄ±nÄ±f oluÅŸturmak veya benzer projeleri gerÃ§ekleÅŸtirmek. Eminim diÄŸer yurt dÄ±ÅŸÄ± ÅŸubelerimiz de bu tÃ¼r projelere imza atacaktÄ±r." diyen Åžahin, Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettikleri Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n devamÄ±nÄ±n gelmesini diledi.
DiyarbakÄ±r Beyazay Åžube BaÅŸkanÄ± Nezihe Kent ise Ã§ocuklarÄ±n sosyalleÅŸmesi ve iyi bir eÄŸitim almasÄ± amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "Genel merkezimiz ve kardeÅŸ ÅŸubemizin desteÄŸiyle bugÃ¼n Ã¶ÄŸrencilerimize gÃ¼zel bir sÄ±nÄ±f kazandÄ±rÄ±ldÄ±. EmeÄŸi geÃ§en herkese Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Ã–ÄŸrencilere daha sonra mont hediye edildi.
TÃ¶rene, AK Parti MKYK Ãœyesi Hatice KÃ¼bra Ã–ztÃ¼rk GÃ¶kkaya, YeniÅŸehir Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼samettin AtlÄ±, TÃ¼rkiye Beyazay DerneÄŸi GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lge KoordinatÃ¶rÃ¼ Mehmet Emin MÃ¼layim ile dernek Ã¼yeleri ve Ã¶ÄŸrenciler katÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Åžubat'ta Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile Berlin'de bir araya gelecek
15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde, bir ÅŸahsÄ±n aracÄ±yla trafiÄŸi kesmesi nedeniyle ulaÅŸÄ±m Anadolu YakasÄ± yÃ¶nÃ¼ne bir sÃ¼re durdu. ÅžahsÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¶prÃ¼de trafik normale dÃ¶ndÃ¼.
Yozgat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Piyade Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ Ã–zalkan'Ä±n Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olmasÄ±ndan bir gÃ¼n sonra emekli ikramiyesi ve aracÄ±na haciz konulmasÄ±nÄ± talep eden avukat GÃ¼n hakkÄ±nda inceleme baÅŸlattÄ±.
TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen "TÃ¼rkiye-Afrika 2. Bakanlar GÃ¶zden GeÃ§irme KonferansÄ±"nÄ±n ardÄ±ndan ortak uygulama raporu yayÄ±mlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°skitler'de esnaf ziyaretinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Evelallah, bu millet nasÄ±l 15 Temmuz'da 'meydanlara, Allah'Ä±na meydanlara' dedik, herkes meydanlara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼, ÅŸimdi de 'Afrin' dediÄŸimiz anda bu millet hazÄ±r." dedi.
Afrin'de PYD/PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit edilen Piyade Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Ã–mer Bilal AkpÄ±nar'Ä±n, annesine ev alÄ±nmasÄ± vasiyeti yerine getirilecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zaev'i kabul etti
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i HÃ¼seyin Avni BotsalÄ±, Ä°Ä°T Afganistan Daimi Temsilcisi oldu
TÃ¼rkiye Beyazay DerneÄŸince hayata geÃ§irilen "KardeÅŸim Olur musun Projesi" kapsamÄ±nda derneÄŸin Ä°sviÃ§re ÅŸubesince zihinsel engelliler iÃ§in teknoloji sÄ±nÄ±fÄ± oluÅŸturuldu
HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Buldan hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§undan Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca iddianame hazÄ±rlandÄ±
DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nde Kars Arkeoloji MÃ¼zesi'nde sergilenen, 65 milyon yÄ±l Ã¶nce yaÅŸamÄ±ÅŸ Tirinazor grubundan dinozora ait 40 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki ayak bilek kemiÄŸi fosili yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor.
TÃ¼rkiye hafta sonu ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster'Ä± aÄŸÄ±rladÄ±. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Ankara'da olacak.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan itibaren sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen 474, protesto eylemlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 192 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zaev, TÃ¼rkiye ile iliÅŸkiler hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulunurken, "TÃ¼rkiye, bizim en bÃ¼yÃ¼k dostlarÄ±mÄ±zdan biri." dedi.
Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde devriye gezen ekibin bulunduÄŸu aracÄ±n zÄ±rhlÄ± araca Ã§arpmasÄ± sonucu bir polis ÅŸehit oldu, 2 polis yaralandÄ±.
CHP'de belli olan yeni MYK'da, Parti Ã–rgÃ¼tÃ¼nden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Tezcan, Genel SekreterliÄŸe ise HamzaÃ§ebi getirildi