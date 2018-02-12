16:48, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Yunanistan'da "Novartis yolsuzluk skandalÄ±"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras, iki eski baÅŸbakan ve sekiz bakanÄ±n da karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen "Novartis yolsuzluk skandalÄ±na" iliÅŸkin mecliste Ã¶n soruÅŸturma komisyonu kurulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ã‡ipras, partisi SYRIZA'nÄ±n meclis grubunda, Novartis ilaÃ§ firmasÄ±nÄ±n Ã¼lkedeki ilaÃ§ fiyatlarÄ±nÄ± yÃ¼kseltmek iÃ§in, aralarÄ±nda Ã¶nde gelen politikacÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu kamu gÃ¶revlilerine rÃ¼ÅŸvet verdiÄŸi iddialarÄ±nÄ± iÃ§eren yolsuzluk dosyasÄ±na iliÅŸkin konuÅŸma yaptÄ±.

Yolsuzluk iddialarÄ±nÄ± aydÄ±nlatmasÄ±nÄ±n ve devlet kaynaklarÄ±nÄ±n israfÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesinin hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶revi olduÄŸunu belirten Ã‡ipras, "OlasÄ± suÃ§larÄ± araÅŸtÄ±rmak iÃ§in yasalar Ã§erÃ§evesinde ne gerekiyorsa tereddÃ¼tsÃ¼z bir ÅŸekilde yerine getireceÄŸiz. Bu Ã§erÃ§evede Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki tek yol, dava dosyasÄ±nÄ± incelemek ve muhtemel suÃ§lara yÃ¶nelik emarelerin yeterli olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakmak iÃ§in Ã¶n soruÅŸturma komisyonu kurmaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Ã‡ipras, Ã¼lkenin, yolsuzluÄŸa karÅŸÄ± hoÅŸgÃ¶rÃ¼yle yaklaÅŸan bir siyasi atmosfer iÃ§inde israf sebebiyle iflasa sÃ¼rÃ¼klendiÄŸini ifade ederek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Tahminlere gÃ¶re, 2000-2010 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda ilaÃ§larÄ±n yÃ¼ksek fiyatlandÄ±rÄ±lmasÄ±ndan dolayÄ± 23 milyar avro zarara uÄŸradÄ±k. Bu bir kurtarma paketine eÅŸdeÄŸer. Ãœlkenin milli hasÄ±lasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'una denk. EÄŸer bu 23 milyar avro kasamÄ±zda kalsaydÄ±, 2010'da kurtarma paketinden kurtulabilirdik."

YUNANÄ°STAN'DA EN BÃœYÃœK YOLSUZLUK SKANDALI

GeÃ§en hafta meclise sunulan dava dosyasÄ±nda, eski BaÅŸbakan Antonis Samaras, eski Maliye BakanÄ± ve ÅŸimdiki Merkez BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Yannis Stournaras ve eski SaÄŸlÄ±k BakanÄ± ve Avrupa Komisyonunun GÃ¶Ã§, Ä°Ã§iÅŸleri ve VatandaÅŸlÄ±ktan Sorumlu Ã¼yesi Dimitris Avramopoulos da dahil eski iki baÅŸbakan ile eski sekiz bakanÄ±n isimleri geÃ§iyor.

Dava dosyasÄ±na gÃ¶re, 2006-2015 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda, merkezi Ä°sviÃ§re'de bulunan Novartis ilaÃ§ firmasÄ±nÄ±n, politikacÄ±lara, Ã¼st dÃ¼zey bÃ¼rokratlara ve doktorlara ilaÃ§ fiyatlarÄ±nÄ± ÅŸiÅŸirmek ve devlet hastanelerine satÄ±ÅŸlarÄ± artÄ±rmak iÃ§in rÃ¼ÅŸvet verdiÄŸi iddia ediliyor. SÃ¶z konusu rÃ¼ÅŸvet bedelinin 50 milyon avroya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

Yunan hÃ¼kÃ¼met yetkilileri, bunu, "Yunan devleti tarihindeki en bÃ¼yÃ¼k yolsuzluk skandalÄ±" olarak niteliyor.

Ã–te yandan, yolsuzluÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen isimler haklarÄ±ndaki suÃ§lamalarÄ± reddederek hÃ¼kÃ¼meti hukuki bir sÃ¼reci politize etmekle suÃ§ladÄ±. Samaras da BaÅŸbakan Ã‡ipras'Ä±n, kendisini itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak ve ismini lekelemek iÃ§in kumpas kurduÄŸunu sÃ¶yledi.

Novartis'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada ise Yunan ve AmerikalÄ± yetkililerle iÅŸ birliÄŸinin sÃ¼rdÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, suÃ§ unsuru bulunmasÄ± halinde "hÄ±zlÄ± ve kararlÄ± ÅŸekilde harekete geÃ§ileceÄŸi" ifade edildi.