16:56, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Pakistan TalibanÄ±'ndan Ã¶nemli bir isim Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Pakistan TalibanÄ±'ndan Ã¶nemli isimlerinden Mehsud'un ABD'ye ait insansÄ±z hava aracÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n elebaÅŸlarÄ±ndan Halid Mehsud'un ABD'ye ait insansÄ±z hava aracÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Pakistan TalibanÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Mehsud'un geÃ§en perÅŸembe Pakistan'Ä±n Kuzey Veziristan bÃ¶lgesinin Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n bir kÃ¶yde ABD'ye ait insansÄ±z hava aracÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Pakistan istihbarat kaynaklarÄ±, geÃ§en hafta Mehsud'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Halid Mehsud, TTP'nin kollarÄ±ndan olan Mehsud Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n de lideri olarak biliniyordu. Tahrik-i Taliban Pakistan Ã¶rgÃ¼tÃ¼, AralÄ±k 2007'de Pakistan'Ä±n AÅŸiretler BÃ¶lgesindeki 13 ayrÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bir araya gelerek Beytullah Mehsud liderliÄŸinde kuruldu. Ã–zellikle 2010'lu yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda Pakistan'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± artÄ±ran Ã¶rgÃ¼t, Pakistan ordusunun yaptÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney ve Kuzey Veziristan operasyonlarÄ±nda aÄŸÄ±r darbe aldÄ±. Pakistan, operasyonlarÄ±n ardÄ±ndan Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸlarÄ±nÄ±n Afganistan topraklarÄ±na geÃ§tiÄŸini ileri sÃ¼rÃ¼yor.

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