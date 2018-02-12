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Asya
16:56, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

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Pakistan TalibanÄ±'ndan Ã¶nemli bir isim Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Pakistan TalibanÄ±'ndan Ã¶nemli bir isim Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Pakistan TalibanÄ±'ndan Ã¶nemli isimlerinden Mehsud'un ABD'ye ait insansÄ±z hava aracÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n elebaÅŸlarÄ±ndan Halid Mehsud'un ABD'ye ait insansÄ±z hava aracÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Pakistan TalibanÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Mehsud'un geÃ§en perÅŸembe Pakistan'Ä±n Kuzey Veziristan bÃ¶lgesinin Afganistan sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n bir kÃ¶yde ABD'ye ait insansÄ±z hava aracÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Pakistan istihbarat kaynaklarÄ±, geÃ§en hafta Mehsud'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Halid Mehsud, TTP'nin kollarÄ±ndan olan Mehsud Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n de lideri olarak biliniyordu.

Tahrik-i Taliban Pakistan Ã¶rgÃ¼tÃ¼, AralÄ±k 2007'de Pakistan'Ä±n AÅŸiretler BÃ¶lgesindeki 13 ayrÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bir araya gelerek Beytullah Mehsud liderliÄŸinde kuruldu.

Ã–zellikle 2010'lu yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda Pakistan'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± artÄ±ran Ã¶rgÃ¼t, Pakistan ordusunun yaptÄ±ÄŸÄ± GÃ¼ney ve Kuzey Veziristan operasyonlarÄ±nda aÄŸÄ±r darbe aldÄ±.

Pakistan, operasyonlarÄ±n ardÄ±ndan Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸlarÄ±nÄ±n Afganistan topraklarÄ±na geÃ§tiÄŸini ileri sÃ¼rÃ¼yor.



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