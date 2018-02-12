17:43, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Ä°Ä°T Afganistan TemsilciliÄŸine TÃ¼rk diplomat atandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin "Zirve DÃ¶nem BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±"nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n (Ä°Ä°T) Afganistan Ã–zel TemsilciliÄŸine BÃ¼yÃ¼kelÃ§i HÃ¼seyin Avni BotsalÄ± atandÄ±.

TÃ¼rkiye'nin Musul BaÅŸkonsolosluÄŸu, Kahire BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve UNESCO Daimi TemsilciliÄŸinden sonra merkeze dÃ¶nen BÃ¼yÃ¼kelÃ§i BotsalÄ±, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin tarafÄ±ndan Ä°Ä°T Afganistan Ã–zel Temsilcisi olarak atandÄ±.

BotsalÄ±, atama mektubunu dÃ¼n Afganistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Saluhiddin Rabbani'ye sunarak gÃ¶reve baÅŸladÄ±.

Ä°Ä°T Genel SekreterliÄŸi, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Konseyi ile devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ± zirvesi kararlarÄ± doÄŸrultusunda uluslararasÄ± toplumun Afganistan'da barÄ±ÅŸ, istikrar, imar ve kalkÄ±nma Ã§abalarÄ±na katkÄ±da bulunmak amacÄ±yla Kabil'de "daimi temsilci/genel direktÃ¶r" kadrosuyla bir temsilcilik aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

BaÅŸlangÄ±Ã§ta BangladeÅŸli bir temsilcinin yÃ¶netiminde kurulan Ä°Ä°T Kabil Ofisinin baÅŸÄ±na daha sonra DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i AydÄ±n Nurhan getirilmiÅŸti. Ä°Ä°T Afganistan Daimi TemsilciliÄŸine bu kez DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aday gÃ¶sterilen bakanlÄ±k mÃ¼ÅŸaviri ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve KÃ¼ltÃ¼r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (UNESCO) TÃ¼rkiye Milli Komisyonu BaÅŸkan Vekili BÃ¼yÃ¼kelÃ§i HÃ¼seyin Avni BotsalÄ± atandÄ±.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i HÃ¼seyin Avni BotsalÄ± 1988-1991 yÄ±llarÄ±nda Sovyet iÅŸgali sona ererken Kabil BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde gÃ¶revlendirilmiÅŸ, daha sonra BM Genel Sekreterinin Ã–zel Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± sÄ±fatÄ±yla o dÃ¶nemde de AfganlÄ±lar arasÄ±nda barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerine destek veren ekibin iÃ§inde yer almÄ±ÅŸtÄ±.

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