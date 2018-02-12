İspanya’nın Fas’taki kimyasal silah dosyası beklemede

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fas'taki sivil toplum kuruluşu Demokrasi ve Barış İçin Ortak Hafıza Merkezi, sömürge döneminde halka karşı kimyasal silah kullanıldığı iddialarını içeren dosyanın İspanyol makamlarınca bir an önce sonuçlanması gerektiğini belirtti.
Merkezden yapılan yazılı açıklamada, İspanya'dan 1920’li yıllarda kırsal kesimde halka karşı kullandıkları kimyasal silah sonucunda zehirli gazlardan etkilenerek kanser olan mağdurların dosyalarını inceleyip bir karara varması talep edildi.
Açıklamada, “İspanya'nın, sömürge döneminde direnen halka karşı kullandığı kimyasal silahlardan etkilenerek mağdur olan pek çok aile var. Günümüze kadar etkisini gösteren bu zehirli gazlardan dolayı, bölge halkında çeşitli kanser hastalıkları baş gösteriyor. İspanya’dan bu mağduriyetlerin giderilmesi için bir an önce bu dosyaya ilişkin çalışmaların tamamlanarak sonuca bağlanmasını talep ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
Faslı ve İspanyol tarihçilerin kimyasal silah kullanıldığına dair iddiaları hatırlatılan açıklamada, “1920'li yıllarda sömürgeci İspanya’ya karşı mücadele veren Faslı direnişçi Abdulkerim el-Hattabi’nin organize ettiği bölge halkı ile İspanyol güçleri arasında birçok çatışma yaşandı, bu çatışmalarda İspanyol güçleri kimyasal silahlar kullandı." denildi.
Merkez, iki ülke siyasi iradeleri tarafından bu konunun araştırılması için ortak bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
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İspanya'dan 1920’li yıllarda kırsal kesimde halka karşı kullandıkları kimyasal silah sonucunda zehirli gazlardan etkilenerek kanser olan mağdurların dosyalarını inceleyip bir karara varması talep edildi.
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