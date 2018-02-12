GÃ¼ncelleme: 17:16, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

TÃ¼rkiye'den Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine yardÄ±m

TÃ¼rkiye ve Arnavutluk Deniz Kuvvetleri arasÄ±nda lojistik, teknik ve eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim alanlarÄ±nda iÅŸ birliÄŸi maksadÄ±yla kurulan Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± Arnavutluk Ekip BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n envanterinde bulunan 5 adet araÃ§ (1 ambulans, 1 pikap, 1 binek aracÄ±, 1 minibÃ¼s ve 1 itfaiye aracÄ±), Arnavutluk PaÅŸa LimanÄ±â€™nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle Arnavutluk Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na hibe edildi.

TÃ¶rende konuÅŸan Arnavutluk Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Ylber DogjanÄ±, ortak geÃ§miÅŸe sahip, dost ve kardeÅŸ iki Ã¼lke arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸlara vurgu yaptÄ±. DogjanÄ±, iki Ã¼lkenin Deniz Kuvvetleri arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin sadece eÄŸitim/Ã¶ÄŸretim alanÄ±nda sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, teknik ve diÄŸer alanlardaki mevcut iÅŸbirliÄŸinin de ciddi geliÅŸme potansiyeli taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§ok uzun sÃ¼redir kendi gemilerini dizayn ve inÅŸa eden TÃ¼rk Deniz Kuvvetleri ile gemi inÅŸa alanÄ±ndaki imkan ve kabiliyetleri Ã§ok geliÅŸmiÅŸ olan TÃ¼rk Savunma Sanayi firmalarÄ±nÄ±n elde etmiÅŸ olduÄŸu tecrÃ¼belerden istifade etmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: Time Balkan