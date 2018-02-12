18:23, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Ukrayna'da SaakaÅŸvili yeniden gÃ¶zaltÄ±nda





Bir sÃ¼re Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili baÅŸkent Kiev'de partisinin yakÄ±nÄ±ndaki bir restoranda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ±Â veÂ eski Odessa Valisi Mihail SaakaÅŸvili'ninÂ Kiev'deÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±Â bildirildi. SaakaÅŸvili'nin sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ukrayna'nÄ±n baÅŸkenti Kiev'de bulunan Yeni GÃ¼Ã§ler Hareketi Partisinin yakÄ±nÄ±nda kimliÄŸi belirsiz maskeli kimselerin eski cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± bir minibÃ¼se koyarak gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. AyrÄ±ca, maskeli ve kamuflajlÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bir restoranda SaakaÅŸvili'yi gÃ¶z altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± anlarÄ± gÃ¶steren bir video de paylaÅŸÄ±ldÄ±. GeÃ§en yÄ±l Ukrayna vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan SaakaÅŸvili, Ukrayna GÃ¶Ã§men Servisine iltica baÅŸvurusunda bulunmuÅŸ ancak baÅŸvurusu reddedilmiÅŸti. KararÄ± mahkemeye gÃ¶tÃ¼ren SaakaÅŸvili'nin itirazÄ± yerinde bulunmamÄ±ÅŸ, eski cumhurbaÅŸkanÄ± Ã¼st mahkemeye baÅŸvurmuÅŸtu. SaakaÅŸvili ayrÄ±ca suÃ§ Ã¶rgÃ¼tlerine yardÄ±m ettiÄŸi iddiasÄ±yla Ukrayna istihbarat gÃ¶revlilerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SavcÄ±lÄ±k itiraz ederek kararÄ± Ã¼st mahkemeye gÃ¶tÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Daha sonra SaakaÅŸvili, Ukraynaâ€™da Temyiz Mahkemesi tarafÄ±ndan geceleri ev hapsine Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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