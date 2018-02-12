GÃ¼ncelleme: 18:28, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

ErdoÄŸan, Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zaev'i BeÅŸtepe'de kabul etti





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zaev'i kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zoran Zaev'iÂ kabul etti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen kabul, yaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼rdÃ¼.

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