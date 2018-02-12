GÃ¼ncelleme: 18:42, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

GÃ¼ney Kore'deki olimpiyatlarda nÃ¶rovirÃ¼s alarmÄ±



Foto: ArÅŸiv

2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ± sÄ±rasÄ±nda, "nÃ¶rovirÃ¼s" adÄ± verilen virÃ¼sÃ¼n 17 kiÅŸiye daha bulaÅŸmasÄ±yla ay baÅŸÄ±ndan bu yana doÄŸrulanan vaka sayÄ±sÄ± 194'e ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼ney Kore'deÂ dÃ¼zenlenenÂ 2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±Â sÄ±rasÄ±nda, "nÃ¶rovirÃ¼s" adÄ± verilen virÃ¼sÃ¼nÂ 17 kiÅŸiye daha bulaÅŸmasÄ±ylaÂ ay baÅŸÄ±ndan bu yana doÄŸrulananÂ vaka sayÄ±sÄ± 194'eÂ ulaÅŸtÄ±. Yonhap ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, organizasyon komitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 17 kiÅŸinin daha virÃ¼sten etkilendiÄŸi bildirildi. Yetkililer, virÃ¼sÃ¼n Pyeongchang kentinde 8, Gangneung kentinden 9 kiÅŸiye bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±. VirÃ¼sÃ¼n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 194 kiÅŸiden 147'sinin iyileÅŸtiÄŸini ve karantinadan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren yetkililer, 47 kiÅŸinin ise karantinada tutulduÄŸunu ifade etti. Yetkililer, virÃ¼sÃ¼n olimpiyatlarda yarÄ±ÅŸan hiÃ§bir atlete bulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Olimpiyatlar Ã¶ncesinde virÃ¼sÃ¼ taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± endiÅŸesi bulunan bin 200 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi gÃ¶revden alÄ±nÄ±rken, gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ±na GÃ¼ney Kore Ordusunun destek verdiÄŸi kaydedildi. OyunlarÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi her yere, kiÅŸilere ellerini yÄ±kamasÄ± ve dezenfekte etmesi uyarÄ±sÄ±nda bulunan iÅŸaretler yerleÅŸtirildi. Åžiddetli karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, ishal ve kusma gibi belirtilerle ortaya Ã§Ä±kan virÃ¼s iÃ§in tÄ±bbi tedavi gerekmiyor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.