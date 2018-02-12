Afrin ÅŸehidi Bilal AkpÄ±nar'Ä±n vasiyeti yerine getirilecek

Eski TBMM BaÅŸkanÄ± ve AK Parti KarabÃ¼k Milletvekili Mehmet Ali Åžahin, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â ÅŸehit Piyade Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Ã–mer Bilal AkpÄ±nar'Ä±n, arkadaÅŸÄ±na attÄ±ÄŸÄ± mesajdaÂ "Anneme o istediÄŸi evi alsÄ±nlar."vasiyetini anÄ±msattÄ±.Â
Vasiyetin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir iÅŸ adamÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu evi almak istediÄŸini anlatan Åžahin, "Bir iÅŸ adamÄ± herkes gibi basÄ±ndan ÅŸehidimizin vasiyetini okumuÅŸ ve beni telefonla arayarak sÃ¶z konusu evi ÅŸehidin ailesine almak istediÄŸini sÃ¶yledi. Ben de ÅŸehidin babasÄ± Ä°smail Bey ile temasa geÃ§tim ve olurlarÄ±nÄ± aldÄ±m. Ä°sminin gizli tutulmasÄ±nÄ± isteyen iÅŸ adamÄ±mÄ±zÄ± aradÄ±m, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Safranboluâ€™dan evi almak istediÄŸini ifade etti. Safranbolu KaymakamÄ±mÄ±z da konuyu takip edecek." ifadesini kullandÄ±.
Åžehidin vasiyetinin yerine getirilmesinden bÃ¼yÃ¼k memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± belirten Åžahin, bir kez daha ÅŸehide Allah'tan rahmet, ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dilediÄŸini kaydetti.Â
Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde PYD/PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 7 Åžubat'ta ÅŸehit edilen Piyade Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Ã–mer Bilal AkpÄ±nar, 10 Ocak 2018'de, ÅŸehit olursa ailesine iletilmek Ã¼zere bir arkadaÅŸÄ±na cep telefonundan attÄ±ÄŸÄ± mesajda, ÅŸunlarÄ± kaydetmiÅŸti:
"KardeÅŸim senden ricamdÄ±r, bana bir ÅŸey olana kadar sende saklÄ± kalsÄ±n. KardeÅŸim bu savaÅŸ haÃ§ ile hilalin, imanla inkarÄ±n, hak ile batÄ±lÄ±n, kÃ¼fÃ¼r ve tevhidin savaÅŸÄ±dÄ±r. O yÃ¼zden anneme, babama, kardeÅŸime, Nur'a (eÅŸi) sÃ¶yleyin Ã¼zÃ¼lmesinler kesinlikle. HayatlarÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± rahat geÃ§irsinler. Anneme o istediÄŸi evi alsÄ±nlar. Dua etsin arada bir, Ã¼zÃ¼lmekle hayatÄ±nÄ± bitirmesin. Babam da Beyza da haklarÄ±nÄ± helal etsin, Ã¼zÃ¼lmesinler. Nur'a sÃ¶yleyin ben ona doyamadÄ±m. Ama eÄŸer gidersem hakkÄ±nÄ± helal etsin. ÃœzÃ¼lmesin, Ã¶bÃ¼r tarafta birbirimize kavuÅŸacaÄŸÄ±z inÅŸallah. Beraber planladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gezilecek yerleri gezsin, benim yasÄ±mÄ± tutmakla Ã¶mÃ¼r geÃ§irmesin. Aileme iyi baksÄ±n. Beni Safranbolu'ya gÃ¶msÃ¼nler kardeÅŸim. Babamlara sÃ¶yleyin devletin baÄŸladÄ±ÄŸÄ± aylÄ±ÄŸÄ±n yÃ¼zde 10'unu yine Zehra Teyze'nin oraya versinler. HakkÄ±nÄ±zÄ± helal edin."Â Â
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Åžubat'ta Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile Berlin'de bir araya gelecek
15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde, bir ÅŸahsÄ±n aracÄ±yla trafiÄŸi kesmesi nedeniyle ulaÅŸÄ±m Anadolu YakasÄ± yÃ¶nÃ¼ne bir sÃ¼re durdu. ÅžahsÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¶prÃ¼de trafik normale dÃ¶ndÃ¼.
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