Avusturya'da yolcu trenleri Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 22 yaralÄ±

Avusturyaâ€™nÄ±n SteiermarkÂ eyaletine baÄŸlÄ±Â Niklasdorf beldesiÂ yakÄ±nlarÄ±ndaÂ iki yolcu treninin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ±Â sonucu 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 22 yolcu aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin haberine gÃ¶re, Niklasdorf beldesi tren istasyonu yakÄ±nlarÄ±nda karÅŸÄ± yÃ¶nlerden gelen iki yolcu treni Ã§arpÄ±ÅŸtÄ± ve trenlerden biri raydan Ã§Ä±ktÄ±.
Steiermark Eyalet polisinin konuya iliÅŸkin ORF'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kazada bir yolcunun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 22 kiÅŸinin ise aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Her iki trende bulunan yolcularÄ±n gÃ¼venli bir yere taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, yaralÄ±larÄ±n Ã§evredeki hastanelere sevk edildiÄŸi kaydedildi.
Kazada vefat eden kiÅŸinin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve yaralÄ±lara acil ÅŸifa dileklerinde bulunan Steiermark Eyaleti UlaÅŸtÄ±rma Dairesi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Anton Lang, kazanÄ±n ivedilikle soruÅŸturulmasÄ± iÃ§in polisin titizlikle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, OrtadoÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde ABDâ€™nin arabuluculuk rolÃ¼nÃ¼ artÄ±k kabul etmediklerini sÃ¶yledi.
Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti'nin Hamburg eyalet teÅŸkilatÄ±nÄ± basan PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±, polis zoruyla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
BM'den, geÃ§en yÄ±l silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 20 Ã¼lkede savaÅŸÃ§Ä± olarak kullanÄ±lan 5 binden fazla Ã§ocuÄŸun serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak on binlercesinin hala silahlÄ± gruplarÄ±n elinde olduÄŸu aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±
Pentagon, 2019 bÃ¼tÃ§esinde, SDG adÄ±nÄ± kullanan PYD/PKK'ya eÄŸit-donat iÃ§in 300, Ã¶rgÃ¼te kurdurulan sÄ±nÄ±r gÃ¼venlik gÃ¼cÃ¼ iÃ§in de 250 milyon dolar ayÄ±rdÄ±.
Ukrayna vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lan eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili Polonyaâ€™ya gÃ¶nderildi.
Almanya'da, Ren Nehri'ne komÅŸu ÅŸehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandÄ±rÄ±lan karnaval kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda, halka yÃ¼zlerce ton ÅŸekerleme ve Ã§ikolata daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
Avusturyaâ€™nÄ±n Steiermark eyaletine baÄŸlÄ± Niklasdorf beldesi yakÄ±nlarÄ±nda iki yolcu treninin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 1 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 22 yolcunun da aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
2018 PyeongChang KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ± sÄ±rasÄ±nda, "nÃ¶rovirÃ¼s" adÄ± verilen virÃ¼sÃ¼n 17 kiÅŸiye daha bulaÅŸmasÄ±yla ay baÅŸÄ±ndan bu yana doÄŸrulanan vaka sayÄ±sÄ± 194'e ulaÅŸtÄ±
Bir sÃ¼re Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan eski GÃ¼rcistan CumhurbaÅŸkanÄ± SaakaÅŸvili baÅŸkent Kiev'de partisinin yakÄ±nÄ±ndaki bir restoranda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°spanya'dan 1920â€™li yÄ±llarda kÄ±rsal kesimde halka karÅŸÄ± kullandÄ±klarÄ± kimyasal silah sonucunda zehirli gazlardan etkilenerek kanser olan maÄŸdurlarÄ±n dosyalarÄ±nÄ± inceleyip bir karara varmasÄ± talep edildi.
TÃ¼rk Deniz Kuvvetleri, Arnavutluk Deniz Kuvvetleriâ€™ne araÃ§ desteÄŸinde bulundu.
Pakistan TalibanÄ±'ndan Ã¶nemli isimlerinden Mehsud'un ABD'ye ait insansÄ±z hava aracÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki tek yol, dava dosyasÄ±nÄ± incelemek ve muhtemel suÃ§lara yÃ¶nelik emarelerin yeterli olup olmadÄ±ÄŸÄ±na bakmak iÃ§in Ã¶n soruÅŸturma komisyonu kurmaktÄ±r" dedi
Tillerson OrtadoÄŸu turu kapsamÄ±nda geldiÄŸi MÄ±sÄ±r'da, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžukri ile bir araya geldi
Suriyeâ€™nin baÅŸkenti Åžamâ€™da gÃ¶revli BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Åži Tsanzin, Ã‡inâ€™in Suriye sÃ¼recine aktif katÄ±lÄ±m zamanÄ± geldiÄŸini ilan etti.
Ä°ran'da yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±ndan 15 aktivist, mevcut hÃ¼kÃ¼mete "laik, parlamenter demokrasiye barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir geÃ§iÅŸ iÃ§in BM'nin gÃ¶zetiminde referandum" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±