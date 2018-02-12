19:16, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

Avusturya'da yolcu trenleri Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 22 yaralÄ±





Avusturyaâ€™nÄ±n Steiermark eyaletine baÄŸlÄ± Niklasdorf beldesi yakÄ±nlarÄ±nda iki yolcu treninin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu 1 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 22 yolcunun da aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avusturyaâ€™nÄ±n SteiermarkÂ eyaletine baÄŸlÄ±Â Niklasdorf beldesiÂ yakÄ±nlarÄ±ndaÂ iki yolcu treninin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ±Â sonucu 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 22 yolcu aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin haberine gÃ¶re, Niklasdorf beldesi tren istasyonu yakÄ±nlarÄ±nda karÅŸÄ± yÃ¶nlerden gelen iki yolcu treni Ã§arpÄ±ÅŸtÄ± ve trenlerden biri raydan Ã§Ä±ktÄ±. Steiermark Eyalet polisinin konuya iliÅŸkin ORF'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kazada bir yolcunun Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 22 kiÅŸinin ise aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Her iki trende bulunan yolcularÄ±n gÃ¼venli bir yere taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, yaralÄ±larÄ±n Ã§evredeki hastanelere sevk edildiÄŸi kaydedildi. Kazada vefat eden kiÅŸinin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve yaralÄ±lara acil ÅŸifa dileklerinde bulunan Steiermark Eyaleti UlaÅŸtÄ±rma Dairesi baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Anton Lang, kazanÄ±n ivedilikle soruÅŸturulmasÄ± iÃ§in polisin titizlikle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

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