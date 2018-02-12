GÃ¼ncelleme: 19:30, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Afrin dediÄŸimiz anda bu millet hazÄ±r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ankara Ä°skitler'de esnaf ziyareti yaptÄ±.Â

CumhurbaÅŸkanÄ±Â Â ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ne giderken gÃ¼zergahÄ± Ã¼zerinde bulunan bir dÃ¼kkana ziyarette bulundu.Â

Oto lastik satÄ±ÅŸÄ± yapan dÃ¼kkanda bir sÃ¼re oturan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, vatandaÅŸlarÄ±n "Reisim bizi de gÃ¶tÃ¼rÃ¼n Afrin'e, hepimiz hazÄ±rÄ±z, Allah'Ä±n izniyle canÄ±mÄ±zÄ± da veririz. Askerlerimize gece gÃ¼ndÃ¼z dua ediyoruz." ÅŸeklindeki ifadeleri Ã¼zerine, "Evelallah, bu millet nasÄ±l 15 Temmuz'da 'meydanlara, Allah'Ä±na meydanlara' dedik, herkes meydanlara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼, ÅŸimdi de 'Afrin' dediÄŸimiz anda bu millet hazÄ±r." dedi.Â

ErdoÄŸan'Ä±n bu sÃ¶zleri Ã¼zerine bir vatandaÅŸ, "Evimizde altÄ± canÄ±mÄ±z var, altÄ±sÄ± da feda olsun. Yolunuza feda olsun, bu vatana, bu millete, bu dine, herkese feda olsun." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ziyaret sÄ±rasÄ±nda iki vatandaÅŸla da ayrÄ± ayrÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±.Â Â

Ziyaretin ardÄ±ndan dÃ¼kkandan ayrÄ±lan ErdoÄŸan, "Reis bizi Afrin'e gÃ¶tÃ¼r", "Vur vur inlesin PKK dinlesin" ÅŸeklindeki tezahÃ¼ratlarla kendisini bekleyen vatandaÅŸlarÄ± selamladÄ±.Â Â