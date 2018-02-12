CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Afrin dediÄŸimiz anda bu millet hazÄ±r

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ankara Ä°skitler'de esnaf ziyareti yaptÄ±.Â
CumhurbaÅŸkanÄ±Â Â ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ne giderken gÃ¼zergahÄ± Ã¼zerinde bulunan bir dÃ¼kkana ziyarette bulundu.Â
Oto lastik satÄ±ÅŸÄ± yapan dÃ¼kkanda bir sÃ¼re oturan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, vatandaÅŸlarÄ±n "Reisim bizi de gÃ¶tÃ¼rÃ¼n Afrin'e, hepimiz hazÄ±rÄ±z, Allah'Ä±n izniyle canÄ±mÄ±zÄ± da veririz. Askerlerimize gece gÃ¼ndÃ¼z dua ediyoruz." ÅŸeklindeki ifadeleri Ã¼zerine, "Evelallah, bu millet nasÄ±l 15 Temmuz'da 'meydanlara, Allah'Ä±na meydanlara' dedik, herkes meydanlara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼, ÅŸimdi de 'Afrin' dediÄŸimiz anda bu millet hazÄ±r." dedi.Â
ErdoÄŸan'Ä±n bu sÃ¶zleri Ã¼zerine bir vatandaÅŸ, "Evimizde altÄ± canÄ±mÄ±z var, altÄ±sÄ± da feda olsun. Yolunuza feda olsun, bu vatana, bu millete, bu dine, herkese feda olsun." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ziyaret sÄ±rasÄ±nda iki vatandaÅŸla da ayrÄ± ayrÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±.Â Â
Ziyaretin ardÄ±ndan dÃ¼kkandan ayrÄ±lan ErdoÄŸan, "Reis bizi Afrin'e gÃ¶tÃ¼r", "Vur vur inlesin PKK dinlesin" ÅŸeklindeki tezahÃ¼ratlarla kendisini bekleyen vatandaÅŸlarÄ± selamladÄ±.Â Â
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Åžubat'ta Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile Berlin'de bir araya gelecek
15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde, bir ÅŸahsÄ±n aracÄ±yla trafiÄŸi kesmesi nedeniyle ulaÅŸÄ±m Anadolu YakasÄ± yÃ¶nÃ¼ne bir sÃ¼re durdu. ÅžahsÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¶prÃ¼de trafik normale dÃ¶ndÃ¼.
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TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen "TÃ¼rkiye-Afrika 2. Bakanlar GÃ¶zden GeÃ§irme KonferansÄ±"nÄ±n ardÄ±ndan ortak uygulama raporu yayÄ±mlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°skitler'de esnaf ziyaretinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Evelallah, bu millet nasÄ±l 15 Temmuz'da 'meydanlara, Allah'Ä±na meydanlara' dedik, herkes meydanlara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼, ÅŸimdi de 'Afrin' dediÄŸimiz anda bu millet hazÄ±r." dedi.
Afrin'de PYD/PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit edilen Piyade Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Ã–mer Bilal AkpÄ±nar'Ä±n, annesine ev alÄ±nmasÄ± vasiyeti yerine getirilecek
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