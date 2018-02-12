GÃ¼ncelleme: 19:46, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

'5. Mevsim' karnavalÄ±nda yÃ¼zlerce ton ÅŸekerleme ve Ã§ikolata daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'da, Ren Nehri'ne komÅŸu ÅŸehirlerdeÂ "5. Mevsim"Â olarak adlandÄ±rÄ±lan karnaval kutlamalarÄ±,RosenmontagÂ (GÃ¼ller Pazartesisi) geÃ§itleriyle renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere sahne oldu.

Almanya'daki karnavalÄ±n baÅŸkenti olarak kabul edilen KÃ¶ln'de soÄŸuk havaya raÄŸmen renkli kostÃ¼mleriyle sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼len halk, geÃ§ide katÄ±lan araÃ§lardan kendilerine atÄ±lanÂ Ã§ikolata, ÅŸeker ve oyuncaklarÄ±Â topladÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 8 kilometrelik, 5 saat sÃ¼ren ve 11 bin kiÅŸinin yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ geÃ§itte, mÃ¼zik ve dans eÅŸliÄŸinde, Ã¶zel hazÄ±rlanan araÃ§lardan halka yÃ¼zlerce ton ÅŸekerleme ve Ã§ikolata daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

BÄ°R MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ° Ä°ZLEDÄ°

KÃ¶ln Karnaval Komitesi, bu yÄ±l karnaval geÃ§idinde geÃ§en yÄ±l olduÄŸu gibi 300 ton ÅŸekerleme, 700 bin Ã§ikolata, 300 bin demet Ã§iÃ§ek, binlerce kÃ¼Ã§Ã¼k oyuncak ve Ã§eÅŸitli hediyeler daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

KÃ¶ln'deki karnaval geÃ§idini Almanya'nÄ±n farklÄ± ÅŸehirlerinden ve komÅŸu Ã¼lkelerden gelenlerle yaklaÅŸÄ±k bir milyon kiÅŸinin izlediÄŸi belirtildi.Â

ÃœÃ‡ KÄ°ÅžÄ° YARALANDI

Bu yÄ±l karnaval geÃ§idinde talihsiz bir kaza yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

KÃ¶ln polisi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Appellhofplatz'da at arabasÄ±nÄ±n devrilmesi sonucu en az Ã¼Ã§ kiÅŸi yaralandÄ±