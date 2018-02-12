19:58, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

TÃ¼rkiye'nin Afrika BirliÄŸi'ne katkÄ±sÄ± ortak uygulama raporunda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸindeÂ dÃ¼zenlenen "TÃ¼rkiye-Afrika 2. Bakanlar GÃ¶zden GeÃ§irme KonferansÄ±"nÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±mlananÂ ortak uygulama raporunda,Â TÃ¼rkiye ile Afrika BirliÄŸiÂ arasÄ±nda farklÄ± alanlarda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ iÅŸ birliÄŸine dikkat Ã§ekildi.Â

TÃ¼rkiye ve Afrika BirliÄŸi'nin Ä°stanbul'da ortaklaÅŸa dÃ¼zenlediÄŸi,Â Anadolu AjansÄ±'nÄ±n (AA) resmi fotoÄŸraf saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu TÃ¼rkiye-Afrika 2. Bakanlar GÃ¶zden GeÃ§irme KonferansÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan "2015-2017 Ortak Uygulama Raporu" yayÄ±mlandÄ±.

Afrika BirliÄŸi ve TÃ¼rkiye iliÅŸkilerinde 2015-2019 Eylem PlanÄ±'nÄ±n uygulanmasÄ±na iliÅŸkin bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± raporda, Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± platformlardaki Ã§alÄ±ÅŸmalara da yer verildiÄŸi belirtildi.

AFRÄ°KA BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NÄ°N BÃœTÃ‡ESÄ°NE HER YIL 1 MÄ°LYON DOLAR DÃœZEYÄ°NDE DESTEK

Raporda, "TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼meti, mali katkÄ±da bulunmak amacÄ±yla 2009'dan bu yana Afrika BirliÄŸinin bÃ¼tÃ§esine her yÄ±l 1 milyon dolar dÃ¼zeyinde destek saÄŸlamaktadÄ±r." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Raporda, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Afrika BirliÄŸi ile kurumsal iliÅŸkilerin daha da geliÅŸtirilmesi amacÄ±yla BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 2030 SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir KalkÄ±nma Hedefleri ve Afrika BirliÄŸi GÃ¼ndem 2063 temelinde, ortak ilgi alanÄ±ndaki Ã¶nemli projelerin ele alÄ±nmasÄ± iÃ§in Afrika BirliÄŸi Komisyonu BaÅŸkanÄ± Moussa Faki Mahamat'Ä± davet ettiÄŸi belirtildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, 2017'nin baÅŸÄ±nda kuraklÄ±ÄŸa maruz kalan DoÄŸu Afrika Ã¼lkelerine yardÄ±m etmek amacÄ±yla Ã¼lke Ã§apÄ±nda baÄŸÄ±ÅŸ kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan raporda, "TÃ¼rkiye, 2011'de benzer bir kampanya yÃ¼rÃ¼ttÃ¼. Bu kampanyanÄ±n sonucunda TÃ¼rkiye, 2017'de Ramazan'dan Ã¶nce Somali'ye Ã§ok fazla insani yardÄ±m gÃ¶nderdi." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

THY'DEN 33 ÃœLKEDE 51 DESTÄ°NASYONA SEFER

Raporda, "TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) 33 Ã¼lkede 51 destinasyona sefer dÃ¼zenleyerek, kÄ±tayÄ± dÃ¼nyaya baÄŸlayan Ã¶nemli bir uluslararasÄ± havayolu haline geldi. TÃ¼rkiye ve Afrika Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki doÄŸrudan uÃ§uÅŸlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ã¶ÄŸrenciler, iÅŸ adamlarÄ± ve her iki yÃ¶nde seyahat eden turistler arasÄ±ndaki etkileÅŸim sonucu insandan insana temaslar muazzam ÅŸekilde yoÄŸunlaÅŸtÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

AFRÄ°KALI GAZETECÄ° VE MEDYA MENSUPLARINA EÄžÄ°TÄ°M VERÄ°LDÄ°

TÃ¼rkiye'deki kurumlarÄ±n, kÄ±tadaki Ã§ok sayÄ±da farklÄ± kurumda Ã§alÄ±ÅŸan genÃ§ AfrikalÄ± gazeteci ve medya mensubuna eÄŸitim verdiÄŸine iÅŸaret edilen raporda, TÃ¼rkiye'nin, Tunus, MÄ±sÄ±r ve GÃ¼ney Afrika dahil 50'den fazla Ã¼lkeden Ã¼st dÃ¼zey medya uzmanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 21-25 MayÄ±s 2017'de Antalya'da UluslararasÄ± Medya Forumu'nu dÃ¼zenlediÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.

Raporda, Cibuti'de, doÄŸrudan TÃ¼rk yabancÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± Ã§ekerek ve istihdam yaratarak, Ã¼lkenin ve DoÄŸu Afrika'nÄ±n ekonomik kalkÄ±nmasÄ±na doÄŸrudan katkÄ±da bulunacak TÃ¼rk Ã–zel Ekonomik BÃ¶lge'nin kurulmasÄ± iÃ§in Cibuti hÃ¼kÃ¼metiyle anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye'nin 45 Afrika Ã¼lkesiyle Ticaret ve Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmalarÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

TÃ¼rkiye'nin, Afrika Ã¼lkeleri dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n kapasite geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katkÄ±da bulunmak amacÄ±yla diplomat yetiÅŸtirme alanÄ±nda kÄ±tayla yakÄ±n iÅŸ birliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne deÄŸinilen raporda, "Åžu ana kadar her yÄ±l dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± GenÃ§ Diplomat ProgramÄ±na 213, ikili eÄŸitim programlarÄ±na da 581 diplomat olmak Ã¼zere toplam 794 AfrikalÄ± diplomat, TÃ¼rk Diplomasi Akademisi tarafÄ±ndan verilen eÄŸitim programlarÄ±na katÄ±ldÄ±." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Somali Federal HÃ¼kÃ¼meti ile Somaliland bÃ¶lgesi arasÄ±ndaki arabuluculuÄŸun, gÃ¼Ã§lÃ¼ ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir Somali devletinin Ã¶nemli bir bileÅŸeni olacaÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen raporda, "TÃ¼rkiye, kolaylaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± olarak nisan 2013'ten bu yana Somali Federal HÃ¼kÃ¼meti ile Somaliland arasÄ±nda dÃ¶rt tur mÃ¼zakereye ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Sonuncusu Mart 2015'te Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸti." ifadelerine yer verildi.

Raporda, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde, taraflarÄ±n talebi Ã¼zerine TÃ¼rkiye arabulucu olarak (Somali Federal HÃ¼kÃ¼meti ve Somaliland arasÄ±nda) daha aktif rol Ã¼stlenecek ve yapÄ±cÄ± mÃ¼zakereler iÃ§in daha verimli bir ortam saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.