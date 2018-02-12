Afrin ÅŸehidi Ã–zalkan'Ä±n maaÅŸÄ±na haciz isteyen avukata inceleme

Yozgat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'ndaÂ ÅŸehit olan Piyade Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ Musa Ã–zalkan'Ä±nÂ emekli ikramiyesi ve aracÄ±naÂ hacizÂ konulmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸi gerekÃ§esiyleÂ avukat Emine GÃ¼nÂ hakkÄ±nda inceleme baÅŸlattÄ±.
Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bazÄ± basÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olan Musa Ã–zalkan hakkÄ±nda haciz iÅŸlemi baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin haberlerin yer almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸsavcÄ±lÄ±kÃ§a gerekli araÅŸtÄ±rma ve incelemelere baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"Åžehit Musa Ã–zalkanâ€™Ä±n Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olmasÄ±ndan bir gÃ¼n sonra emekli ikramiyesi alacaÄŸÄ± ve aracÄ± Ã¼zerine haciz konulmasÄ± talebinde bulunan Yozgat Barosuna kayÄ±tlÄ± Avukat E.G. hakkÄ±nda 1136 sayÄ±lÄ± AvukatlÄ±k Kanunu'nun 58 ve devamÄ± maddeleri uyarÄ±nca Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca yasal gereÄŸine tevessÃ¼l edilerek inceleme baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca ilgili avukat hakkÄ±nda olay ile ilgili olarak idari yÃ¶nden gereÄŸinin takdir ve ifasÄ± iÃ§in Yozgat Barosu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirimde bulunulmuÅŸtur."
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda ÅŸehit olan Piyade Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ Musa Ã–zalkan'Ä±n maaÅŸÄ±na, 2009'da iki kiÅŸinin yaralanmasÄ±yla sonuÃ§lanan trafik kazasÄ± nedeniyle aÃ§Ä±lan tazminat davasÄ± sonucunda haciz konmuÅŸ, ÅŸehit olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan haciz iÅŸlemi davacÄ± tarafÄ±n talebi Ã¼zerine yenilenmiÅŸ, bunun Ã¼zerine ÅŸehit ailesinin borcu Ã¶dediÄŸi Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti.
MÃ¼vekkilinin talebi Ã¼zerine haciz yenileme baÅŸvurusu yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten avukat Emine GÃ¼n hakkÄ±nda Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± da suÃ§ duyurusunda bulunmuÅŸtu.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Åžubat'ta Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile Berlin'de bir araya gelecek
15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde, bir ÅŸahsÄ±n aracÄ±yla trafiÄŸi kesmesi nedeniyle ulaÅŸÄ±m Anadolu YakasÄ± yÃ¶nÃ¼ne bir sÃ¼re durdu. ÅžahsÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¶prÃ¼de trafik normale dÃ¶ndÃ¼.
Yozgat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Piyade Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ Ã–zalkan'Ä±n Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olmasÄ±ndan bir gÃ¼n sonra emekli ikramiyesi ve aracÄ±na haciz konulmasÄ±nÄ± talep eden avukat GÃ¼n hakkÄ±nda inceleme baÅŸlattÄ±.
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