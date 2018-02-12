ABD'den PYD/PKK'ya 550 milyon dolar bütçe

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2019 yılı için hazırlanan bütçe tasarısında DEAŞ ile mücadele kapsamında, SDG ismini kullanan PYD/PKK'ya eğit-donat için 300 milyon, “DEAŞ karşıtı misyona ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları” için de 250 milyon dolar olmak üzere toplam 550 milyon dolar ayırdı.
Pentagon, 2019 mali yılı savunma bütçesi tasarısını açıkladı.
AA muhabirinin Pentagon’dan edindiği genel bütçe tasarı belgesinde ABD, 2018 mali yılında toplam 1,8 milyar dolar ayırdığı "DEAŞ karşıtı operasyonlar kapsamında Irak ve Suriye’de eğit-donat programına" 2019 mali yılı için 1.4 milyar talep etti.
Pentagon, 2018 mali yılı bütçesinde SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK’nın da aralarında bulunduğu ABD’nin Suriye’deki ortaklarına 500 milyon dolar ayırmışken, bu rakam 2019 mali yılı için 550 milyon dolara çıkarıldı. Irak’ta peşmerge ve Irak ordusunun eğitimi ve teçhizat yardımı için ise 850 milyon dolar ayrıldı.
ABD öncülüğündeki koalisyonun önce 30 bin kişiden oluşacak sınır güvenlik gücü olarak açıkladığı, ancak daha sonra "iç güvenlik ve istikrar gücü" olarak nitelendirdiği SDG kamuflajı altındaki PYD/PKK ordusu için de fon ayrılmış olması dikkat çekti.
Belgede Suriye için 300 milyon doların yanı sıra “DEAŞ karşıtı misyona ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları” için de 250 milyon dolar ayrıldığı ifade edildi.
2018 mali yılı için Pentagon tarafından hazırlanan ilk tasarıda toplam bütçe 606 milyar dolar talep edilmişkenken, 2019 mali yılı için talep edilen rakam 80 milyar dolar artırılarak 686 milyar dolara çıkarıldı.
Kongre’nin Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası başlığı ile nihai tashihatlar yaptığı 2018 mali yılı savunma bütçesinin toplamda 692 milyar dolara çıkarıldığı göz önüne alındığında 2019 savunma bütçesinin 800 milyar dolara yaklaşacağı ifade ediliyor.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ortadoğu görüşmelerinde ABD’nin arabuluculuk rolünü artık kabul etmediklerini söyledi.
Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti'nin Hamburg eyalet teşkilatını basan PYD/PKK yandaşları, polis zoruyla dışarı çıkarıldı
BM'den, geçen yıl silahlı çatışmaların yaşandığı 20 ülkede savaşçı olarak kullanılan 5 binden fazla çocuğun serbest bırakıldığı ancak on binlercesinin hala silahlı grupların elinde olduğu açıklaması yapıldı
Pentagon, 2019 bütçesinde, SDG adını kullanan PYD/PKK'ya eğit-donat için 300, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırdı.
Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili Polonya’ya gönderildi.
Almanya'da, Ren Nehri'ne komşu şehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval kutlamaları kapsamında, halka yüzlerce ton şekerleme ve çikolata dağıtıldı.
Avusturya’nın Steiermark eyaletine bağlı Niklasdorf beldesi yakınlarında iki yolcu treninin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 22 yolcunun da ağır yaralandığı bildirildi
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları sırasında, "nörovirüs" adı verilen virüsün 17 kişiye daha bulaşmasıyla ay başından bu yana doğrulanan vaka sayısı 194'e ulaştı
Bir süre önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili başkent Kiev'de partisinin yakınındaki bir restoranda gözaltına alındı.
İspanya'dan 1920’li yıllarda kırsal kesimde halka karşı kullandıkları kimyasal silah sonucunda zehirli gazlardan etkilenerek kanser olan mağdurların dosyalarını inceleyip bir karara varması talep edildi.
Türk Deniz Kuvvetleri, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri’ne araç desteğinde bulundu.
Pakistan Talibanı'ndan önemli isimlerinden Mehsud'un ABD'ye ait insansız hava aracı saldırısında öldüğü açıklandı
Yunanistan Başbakanı Çipras, "Önümüzdeki tek yol, dava dosyasını incelemek ve muhtemel suçlara yönelik emarelerin yeterli olup olmadığına bakmak için ön soruşturma komisyonu kurmaktır" dedi
Tillerson Ortadoğu turu kapsamında geldiği Mısır'da, Dışişleri Bakanı Şukri ile bir araya geldi
Suriye’nin başkenti Şam’da görevli Büyükelçisi Şi Tsanzin, Çin’in Suriye sürecine aktif katılım zamanı geldiğini ilan etti.
İran'da yurt içi ve dışından 15 aktivist, mevcut hükümete "laik, parlamenter demokrasiye barışçıl bir geçiş için BM'nin gözetiminde referandum" çağrısı yaptı