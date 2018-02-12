GÃ¼ncelleme: 23:34, 12 Åžubat 2018 Pazartesi

15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde trafiÄŸi aksatan kiÅŸiye gÃ¶zaltÄ±





15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde, bir ÅŸahsÄ±n aracÄ±yla trafiÄŸi kesmesi nedeniyle ulaÅŸÄ±m Anadolu YakasÄ± yÃ¶nÃ¼ne bir sÃ¼re durdu. ÅžahsÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¶prÃ¼de trafik normale dÃ¶ndÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde, bir ÅŸahsÄ±nÂ aracÄ±yla trafiÄŸi kesmesiÂ nedeniyle ulaÅŸÄ±mÂ Anadolu YakasÄ±Â yÃ¶nÃ¼ne bir sÃ¼re durdu. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, kÃ¶prÃ¼de aracÄ±nÄ± iki ÅŸeridi kapatacak ÅŸekilde park eden kiÅŸinin, bir yakÄ±nÄ± tarafÄ±ndan dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¶yle bir eylem yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. ÅžahsÄ±nÂ gÃ¶zaltÄ±naÂ alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¶prÃ¼de trafik normale dÃ¶ndÃ¼.

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