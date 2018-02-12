GÃ¼ncelleme: 01:15, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

BM'den 'Ã§ocuk savaÅŸÃ§Ä±' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'denÂ (BM), geÃ§en yÄ±l Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±Â 20 Ã¼lkede savaÅŸÃ§Ä± olarakÂ kullanÄ±lanÂ 5 binden fazla Ã§ocuÄŸun serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â bildirdi.

BM Genel Sekreteri Ã‡ocuklar ve SilahlÄ± Ã‡atÄ±ÅŸma Ã–zel Temsilcisi Virginia Gamba, ''Ã‡ocuk Askerlerin KullanÄ±mÄ±na KarÅŸÄ± UluslararasÄ± GÃ¼n'' dolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinde on binlerce kÄ±z ve erkek Ã§ocuÄŸun silahlÄ± gruplarca kaÃ§Ä±rÄ±larak savaÅŸÃ§Ä± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.

Ã‡ocuklarÄ±n silah altÄ±na alÄ±nmasÄ±na karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len uluslararasÄ± Ã§abalar doÄŸrultusunda geÃ§en yÄ±l 20 Ã¼lkede silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarda savaÅŸÃ§Ä± olarak kullanÄ±lan 5 binden fazla Ã§ocuÄŸun serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gamba, bu Ã§ocuklarÄ±n ''dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼ren seviyelerde'' ÅŸiddete maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Åžiddetin, Ã§ocuklar Ã¼zerinde Ã§ok ciddi fiziksel ve psikolojik sonuÃ§lar oluÅŸturduÄŸunu kaydeden Gamba, bu Ã§ocuklarÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutmanÄ±n, uluslararasÄ± toplumun sorumluluÄŸu olduÄŸunu vurguladÄ±.

Ã‡ocuklarÄ±n en fazla savaÅŸÃ§Ä± olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkeler arasÄ±nda Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Irak, Myanmar, Nijerya, Somali, GÃ¼ney Sudan, Suriye ve Yemen yer alÄ±yor.