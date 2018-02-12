GÃ¼ncelleme: 01:45, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Almanya'da PYD/PKK yandaÅŸlarÄ± SPD binasÄ±nÄ± bastÄ±



Foto: ArÅŸiv

Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti'nin Hamburg eyalet teÅŸkilatÄ±nÄ± basan PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±, polis zoruyla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya'daÂ Sosyal Demokrat Parti'ninÂ (SPD)Â Hamburg eyalet teÅŸkilatÄ±nÄ±n, PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±Â veÂ Alman sol gruplara mensupÂ kiÅŸilerceÂ basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â bildirildi. Alman medyasÄ±, yerel saat ile 16.30'da SPD'nin Hamburg teÅŸkilatÄ± binasÄ± olan Kurt Schumacher Haus'a gelen PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n, binaya girerek bir sÃ¼re eylem yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Eylemcilerin TÃ¼rkiye'nin Zeytin DalÄ± HarekatÄ± aleyhine sloganlar attÄ±klarÄ± ve harekatta Alman silah ve teÃ§hizatlarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdikleri belirtildi. BinanÄ±n balkonunda PYD/PKK paÃ§avralarÄ±nÄ± aÃ§an eylemcilerin, havai fiÅŸek yaktÄ±klarÄ± kaydedildi. Alman Ã§evik kuvvet polisinin mÃ¼dahalesiyle binayÄ± boÅŸaltan PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±ndan ikisinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, diÄŸer 4 eylemci hakkÄ±nda da suÃ§ duyurusunda bulunulduÄŸu kaydedildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.