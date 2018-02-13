Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
03:02, 13 Şubat 2018 Salı
Filistin
Güncelleme: 02:20, 13 Şubat 2018 Salı

  • Paylaş
Abbas: ABD’nin arabuluculuk rolünü artık kabul etmiyoruz

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ortadoğu görüşmelerinde ABD’nin arabuluculuk rolünü artık kabul etmediklerini söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud AbbasRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başkent Moskova’da yaptığı görüşmede, Ortadoğu’ya ilişkin sorunların çözümünde çok taraflı arabuluculuk görüşmelerine karşı olmadıklarını açıkladı.

Söz konusu müzakerelerin, İran’a ilişkin anlaşmada olduğu gibi dört veya daha fazladan ülkeden oluşan bir yapıda olabileceğine işaret eden Abbas, “ABD’nin eylemleri nedeniyle gelinen noktada, artık onlarla arabuluculuk statüsünde iş birliği yapmayı reddediyoruz. Uluslararası bir toplantı olması halinde, ABD’nin tek başına değil, farklı arabuluculardan birisi olmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Putin ise Filistin halkını daima desteklediklerini vurgulayarak, mevcut durumun herkesin görmek istediği noktadan çok uzakta olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

Putin, Abbas ile gerçekleştirdiği toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Trump ile telefonda konuştuklarını ve Filistin-İsrail krizinin çözümünü ele aldıklarını aktarmıştı.



İlgili Konular abbas rusya putin ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
Abbas: ABD’nin arabuluculuk rolünü artık kabul etmiyoruz

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ortadoğu görüşmelerinde ABD’nin arabuluculuk rolünü artık kabul etmediklerini söyledi.
Almanya'da PYD PKK yandaşları SPD binasını bastı
Almanya'da PYD/PKK yandaşları SPD binasını bastı

Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti'nin Hamburg eyalet teşkilatını basan PYD/PKK yandaşları, polis zoruyla dışarı çıkarıldı
BM'den 'çocuk savaşçı' açıklaması
BM'den 'çocuk savaşçı' açıklaması

BM'den, geçen yıl silahlı çatışmaların yaşandığı 20 ülkede savaşçı olarak kullanılan 5 binden fazla çocuğun serbest bırakıldığı ancak on binlercesinin hala silahlı grupların elinde olduğu açıklaması yapıldı
ABD'den PYD PKK'ya 550 milyon dolar bütçe
ABD'den PYD/PKK'ya 550 milyon dolar bütçe

Pentagon, 2019 bütçesinde, SDG adını kullanan PYD/PKK'ya eğit-donat için 300, örgüte kurdurulan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırdı.
Saakaşvili Ukrayna dan sınır dışı edildi
Saakaşvili Ukrayna’dan sınır dışı edildi

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili Polonya’ya gönderildi.
5 Mevsim' karnavalında yüzlerce ton şekerleme ve çikolata dağıtıldı
'5. Mevsim' karnavalında yüzlerce ton şekerleme ve çikolata dağıtıldı

Almanya'da, Ren Nehri'ne komşu şehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval kutlamaları kapsamında, halka yüzlerce ton şekerleme ve çikolata dağıtıldı.
Avusturya'da yolcu trenleri çarpıştı 1 ölü 22 yaralı
Avusturya'da yolcu trenleri çarpıştı: 1 ölü, 22 yaralı

Avusturya’nın Steiermark eyaletine bağlı Niklasdorf beldesi yakınlarında iki yolcu treninin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 22 yolcunun da ağır yaralandığı bildirildi
Güney Kore'deki olimpiyatlarda nörovirüs alarmı
Güney Kore'deki olimpiyatlarda nörovirüs alarmı

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları sırasında, "nörovirüs" adı verilen virüsün 17 kişiye daha bulaşmasıyla ay başından bu yana doğrulanan vaka sayısı 194'e ulaştı
Ukrayna'da Saakaşvili yeniden gözaltında
Ukrayna'da Saakaşvili yeniden gözaltında

Bir süre önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili başkent Kiev'de partisinin yakınındaki bir restoranda gözaltına alındı.
İspanya nın Fas taki kimyasal silah dosyası beklemede
İspanya’nın Fas’taki kimyasal silah dosyası beklemede

İspanya'dan 1920’li yıllarda kırsal kesimde halka karşı kullandıkları kimyasal silah sonucunda zehirli gazlardan etkilenerek kanser olan mağdurların dosyalarını inceleyip bir karara varması talep edildi.
Türkiye'den Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine yardım
Türkiye'den Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine yardım

Türk Deniz Kuvvetleri, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri’ne araç desteğinde bulundu.
Pakistan Talibanı'ndan önemli bir isim öldürüldü
Pakistan Talibanı'ndan önemli bir isim öldürüldü

Pakistan Talibanı'ndan önemli isimlerinden Mehsud'un ABD'ye ait insansız hava aracı saldırısında öldüğü açıklandı
Yunanistan'da quot Novartis yolsuzluk skandalı quot
Yunanistan'da "Novartis yolsuzluk skandalı"

Yunanistan Başbakanı Çipras, "Önümüzdeki tek yol, dava dosyasını incelemek ve muhtemel suçlara yönelik emarelerin yeterli olup olmadığına bakmak için ön soruşturma komisyonu kurmaktır" dedi
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ilk kez Mısır'da
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ilk kez Mısır'da

Tillerson Ortadoğu turu kapsamında geldiği Mısır'da, Dışişleri Bakanı Şukri ile bir araya geldi
Suriye iç savaşına Çin de müdahil olacak
Suriye iç savaşına Çin de müdahil olacak

Suriye’nin başkenti Şam’da görevli Büyükelçisi Şi Tsanzin, Çin’in Suriye sürecine aktif katılım zamanı geldiğini ilan etti.
İran'da quot referandum quot çağrısı
İran'da "referandum" çağrısı

İran'da yurt içi ve dışından 15 aktivist, mevcut hükümete "laik, parlamenter demokrasiye barışçıl bir geçiş için BM'nin gözetiminde referandum" çağrısı yaptı

Haberler

ABD'den PYD/PKK'ya 550 milyon dolar bütçe
ABD'den PYD PKK'ya 550 milyon dolar bütçe

ABD Savunma Bakanı Mattis'den 'Afrin' itirafı
ABD Savunma Bakanı Mattis'den 'Afrin' itirafı

ABD'den İsrail'e destek açıklaması
ABD'den İsrail'e destek açıklaması

İran'dan Batı ile müzakereler konusunda çelişkili açıklamalar
İran'dan Batı ile müzakereler konusunda çelişkili açıklamalar

ABD’de Trump zamanında ikinci kez kapanan hükümet açıldı
ABD de Trump zamanında ikinci kez kapanan hükümet açıldı

Trump'tan Guatemala'ya 'Kudüs' teşekkürü
Trump'tan Guatemala'ya 'Kudüs' teşekkürü

ABD’de federal hükümet, Trump yönetiminde ikinci kez kapandı
ABD de federal hükümet Trump yönetiminde ikinci kez kapandı

Pentagon'dan 'PYD/PKK karargahına' saldırı açıklaması
Pentagon'dan 'PYD PKK karargahına' saldırı açıklaması






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 