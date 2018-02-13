GÃ¼ncelleme: 02:50, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Merkel Berlin'de gÃ¶rÃ¼ÅŸecek





BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Åžubat'ta Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile Berlin'de bir araya gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, 15 Åžubat'ta AlmanyaÂ BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile Berlin'de bir araya geleceÄŸi bildirildi. Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 15 Åžubat perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Merkel ve YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yerel saat ile 16.00'da bir araya geleceklerini ve ardÄ±ndan dÃ¼zenlenecek basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gazetecilerin sorularÄ±nÄ±Â cevaplayacaklarÄ±nÄ± ifade etti. Berlin'deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na katÄ±lmak Ã¼zere MÃ¼nih'e geÃ§ecek BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n burada bir konuÅŸma yapmasÄ± bekleniyor. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve beraberindeki heyetin diÄŸer Ã¼lke temsilcileriyle ikili ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.