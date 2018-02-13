09:42, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Trump: OrtadoÄŸu'da 7 trilyon dolar harcadÄ±k

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray'da ABD'nin 2019 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulunanÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, OrtadoÄŸu'da bugÃ¼ne kadar Ã§ok bÃ¼yÃ¼k harcamalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

Trump, "BirkaÃ§ ay Ã¶ncesindeki son hesaplara gÃ¶re OrtadoÄŸu'daÂ 7 trilyon dolarÂ harcadÄ±k. 7 trilyon dolar. BÃ¼yÃ¼k bir hata, ama durum bu. Ve bugÃ¼n OrtadoÄŸu, oraya pek de akÄ±llÄ±ca olmayan bir ÅŸekilde 17 yÄ±l Ã¶nce girdiklerinden daha kÃ¶tÃ¼ durumda. Ã‡ok Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir durum." ifadelerini kullandÄ±.

BaÅŸkan olmadan Ã¶nceki seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminde ABD'nin Irak'Ä± iÅŸgal etmesiniÂ "bÃ¼yÃ¼k bir hata"Â olarak nitelendiren Trump, Ã¼lkesinin OrtadoÄŸu'ya askeri olarak fazla mÃ¼dahil olmasÄ±ndan ÅŸikayet ediyordu.