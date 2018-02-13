09:56, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

'Bu savaÅŸ ne zamana dek sÃ¼recek? diye sormamÄ±z gerek'





BM MÃ¼lteciler YÃ¼ksek Komiseri Grandi, "Kendimize 'Bu savaÅŸ ne zamana dek sÃ¼recek?' diye sormamÄ±z gerek. UnutmamalÄ±yÄ±z 5 milyon muhacir ÃœrdÃ¼n, TÃ¼rkiye, LÃ¼bnan, MÄ±sÄ±r ve diÄŸer Ã¼lkelerde yaÅŸÄ±yor." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiseriÂ Filippo Grandi,Â Suriye'de siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkinÂ eleÅŸtirilerde bulundu. ÃœrdÃ¼n'de resmi temaslarÄ± Ã§erÃ§evesinde Zateri muhacir kampÄ±nÄ± ziyareti sonrasÄ±nda dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Grandi, "Kendimize 'Bu savaÅŸ ne zamana dek sÃ¼recek?' diye sormamÄ±z gerek. UnutmamalÄ±yÄ±z 5 milyon muhacir, ÃœrdÃ¼n, TÃ¼rkiye, LÃ¼bnan, MÄ±sÄ±r ve diÄŸer Ã¼lkelerde yaÅŸÄ±yor." dedi. "BrÃ¼ksel'de mÃ¼ltecilere destek kongresi dÃ¼zenlenecek." diyen Grandi, "TÃ¼rkiye, LÃ¼bnan, ÃœrdÃ¼n ve muhacirleri aÄŸÄ±rlayan diÄŸer Ã¼lkeler iÃ§in bu kongrede devletlerden destek isteyeceÄŸim." ifadelerini kullandÄ±. BM MÃ¼lteciler YÃ¼ksek Komiseri Grandi, geÃ§en gÃ¼nler iÃ§inde Suriye'de savaÅŸÄ±n tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin "Siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n derin bir baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±" yorumunu yaptÄ±. GeÃ§en hafta Suriye-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalara iliÅŸkin Grandi, "Bizler, Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ zorlaÅŸtÄ±racak baÅŸka bir uluslararasÄ± boyuta tanÄ±k oluyoruz. Bu, endiÅŸe verici bir durum." ÅŸeklinde konuÅŸtu. Pazar gÃ¼nÃ¼ ÃœrdÃ¼n ziyaretine baÅŸlayan Grandi'nin Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye'ye gelmesi bekleniyor. Suriye ile 375 kilometrelik sÄ±nÄ±rÄ± olan ÃœrdÃ¼n'de resmi verilere gÃ¶re 1 milyon 300 bin Suriyeli muhacir yaÅŸÄ±yor.

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