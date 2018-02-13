10:07, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Senegal'de hava kirliliÄŸi alarmÄ±





Senagal'in BaÅŸkenti Dakar'da gelecek 48 saat iÃ§in "turuncu alarm" verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Senegal'in baÅŸkenti Dakar'da gelecek 48 saatte yoÄŸun hava kirliliÄŸi gÃ¶zlemleneceÄŸi bildirildi. Senegal Hava Kalite YÃ¶netim Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, havada bulunan zehirli partikÃ¼l miktarÄ±nÄ±n fazla olacaÄŸÄ±, bu nedenle "turuncu alarm" verildiÄŸi duyuruldu. BaÅŸkentteki Katedral bÃ¶lgesinde zararlÄ± partikÃ¼llerin metrekÃ¼p baÅŸÄ±na 600 mikrograma kadar Ã§Ä±kacaÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, solunum yolu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± olanlarÄ±n, Ã§ocuklar ile yaÅŸlÄ±larÄ±n gerekmedikÃ§e evlerinden Ã§Ä±kmamalarÄ± tavsiye edildi. DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ne (DSÃ–) gÃ¶re, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na tehdit oluÅŸturmamasÄ± iÃ§in 1 metrekÃ¼p havanÄ±n en fazla 25 mikrogram zehirli partikÃ¼l iÃ§ermesi gerekiyor.

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