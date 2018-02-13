10:22, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda 8 gÃ¶zaltÄ±





Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihraÃ§ edilmiÅŸ 8 personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihraÃ§ edilmiÅŸ 8 personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

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