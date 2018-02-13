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Prof. Dr. Agop KotoÄŸyan (Kolsuz Agop) Ã¶ldÃ¼
Prof. Dr. Agop KotoÄŸyan (Kolsuz Agop) Ã¶ldÃ¼

Kolsuz Agop' olarak tanÄ±nan Ã¼nlÃ¼ dermatoloji doktoru ProfesÃ¶r Agop KotoÄŸyan Ã¶ldÃ¼. TÃ¼rkiye'nin yetiÅŸtirdiÄŸi en Ã¶nemli cilt uzmanlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Dr. Agop KotoÄŸyan, bir kolu olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 'Kolsuz Agop' lakabÄ±yla tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ProfesÃ¶r Dr. Agop KotoÄŸyan'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

Tek kolu olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§inÂ "Kolsuz Agop"Â lakabÄ±yla tanÄ±nan TÃ¼rkiye'nin en Ã¼nlÃ¼ cildiye profesÃ¶rlerinden Agop KotoÄŸyan, 79 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.

KOLSUZ AGOP KÄ°MDÄ°R? (1952'DEN BERÄ° TEK KOLLU)

Prof. Doktor Agop KotoÄŸyan; ilkokuldan mezun olduktan sonra gÃ¼mÃ¼ÅŸ atÃ¶lyesinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken kolunu pres makinesine kaptÄ±rdÄ±, doktorlar yaÅŸamaz dedi, gÃ¼nlerce komada kaldÄ±. Bu kazada bir kolunu kaybettiÄŸi iÃ§in 'Kolsuz Agop' olarak bilindi. 2005'te hayat hikayesinde mÃ¼cadele azmini ÅŸÃ¶yle anlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±:

''1952â€™de geÃ§irdiÄŸim kazadan Ã¶nce Ã§oÄŸu kiÅŸi gibi saÄŸ elini kullanÄ±rdÄ±m. Onu kaybedince sol eliyle iÅŸ gÃ¶rebilmek iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. DikiÅŸ atmayÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in evde ne kadar sÃ¶kÃ¼k ve yÄ±rtÄ±k varsa diktim. Ä°ki yÄ±l iÃ§inde tÃ¼m bu iÅŸleri kimseden yardÄ±m almadan tek baÅŸÄ±na yapÄ±yor hale geldim...''

EN Ã‡OK KAZANAN 20 DOKTOR ARASINDAYDI

UluslararasÄ± dergilerde yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ 300â€™den fazla makalesi bulunan KotoÄŸyan, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle son 1 yÄ±ldÄ±r hastalarÄ±na bakamÄ±yordu. Turkish Time dergisininÂ araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶reÂ Agop KotoÄŸyanÂ 2015 yÄ±lÄ±nda tahakkuk eden 419 bin TLâ€™lik vergi ile TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok kazanan 20 doktoru arasÄ±nda yer alÄ±yordu.



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