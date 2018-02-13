Ã–SYM ilk sÄ±nav deÄŸerlendirme raporunu yayÄ±nladÄ±

Ã–SYMÂ tarafÄ±ndan,Â Akademik Personel ve LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ±'naÂ (ALES) iliÅŸkinÂ analizlerinÂ yer aldÄ±ÄŸÄ±Â ilk sÄ±nav deÄŸerlendirme raporuÂ yayÄ±mlandÄ±.Â
Ã–SYM'nin dÃ¼zenlediÄŸi sÄ±navlara yÃ¶nelik analizler yapÄ±p deÄŸerlendirme raporlarÄ± yayÄ±nlayacaÄŸÄ± daha Ã¶nce kamuoyuna duyurulmuÅŸtu. Bu amaÃ§la Ã–SYM Ã–lÃ§me ve DeÄŸerlendirme SÃ¼reÃ§lerinin Ä°yileÅŸtirilmesi ve GeliÅŸtirilmesi Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu kurulmuÅŸtu.
Merkezin analizlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± ilk sÄ±nav deÄŸerlendirme raporu ALES ile baÅŸlatÄ±ldÄ±. 2017-ALES Sonbahar DeÄŸerlendirme Raporu Dr. H. Eren Suna, Hande Tanberkan Suna, Emine EroÄŸlu ve DoÃ§. Dr. Dilara Bakan KalaycÄ±oÄŸlu tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±. Rapor, Ã–SYM'nin internet sitesinden yayÄ±mlandÄ±.
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Ã–zer, DeÄŸerlendirme Raporu'nun sunuÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ÅŸu ifadelere yer verdi:
"DÃ¼nyadaki benzer sÄ±nav merkezleri yaptÄ±klarÄ± sÄ±navlarla ilgili analizler ve raporlar yayÄ±nlamasÄ±na raÄŸmen Ã–SYM'nin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu sÄ±navlara yÃ¶nelik analiz ve raporlarÄ± yayÄ±nlamadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir. Bu durumu Ã¶nemli bir eksiklik olarak gÃ¶rmekteyiz. Bu analiz ve deÄŸerlendirmeler, sÄ±navlara yÃ¶nelik bulgu temelli iyileÅŸtirmelerin yapÄ±lmasÄ±na imkan vereceÄŸi gibi sÄ±navlarÄ± isteyen kurum, kuruluÅŸ ve politika yapÄ±cÄ±lar iÃ§in de yol gÃ¶sterici olacaktÄ±r. Bu nedenle, 2018 yÄ±lÄ±ndan itibaren yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±navlara yÃ¶nelik analiz ve deÄŸerlendirmeler yapÄ±p, bu raporlarÄ± ilgili kurumlara sunma ve kamuoyuna aÃ§Ä±klama kararÄ± aldÄ±k. Ä°lk Ã§alÄ±ÅŸma olarak 2017-ALES Sonbahar SÄ±navÄ±'nÄ± ele aldÄ±k. Bundan sonra DGS, TUS, YDS ve diÄŸer sÄ±navlarÄ±n analiz ve deÄŸerlendirmelerini tamamlayÄ±p ilgili kurum ve kamuoyu ile paylaÅŸacaÄŸÄ±z."
Ã–SYM Ã–lÃ§me ve DeÄŸerlendirme SÃ¼reÃ§lerinin Ä°yileÅŸtirilmesi ve GeliÅŸtirilmesi Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu'nda Ä°stanbul Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Mahmut Ak, AtÄ±lÄ±m Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. YÄ±ldÄ±rÄ±m ÃœÃ§tuÄŸ, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–lÃ§me, DeÄŸerlendirme ve SÄ±nav Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DoÃ§. Dr. Bayram Ã‡etin, Hacettepe Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÃœ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ali EryÄ±lmaz, Hacettepe Ãœniversitesi emekli Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Prof. Dr. Petek AÅŸkar ve KÄ±rÄ±kkale Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. SÄ±tkÄ± YÄ±ldÄ±z, rapora gÃ¶rÃ¼ÅŸ, eleÅŸtiri ve Ã¶nerileri ile katkÄ± sundu.
Ã–SYM tarafÄ±ndan, ALES'e iliÅŸkin analizlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± ilk sÄ±nav deÄŸerlendirme raporu yayÄ±mlandÄ±
TÃ¼rk Epilepsi ile SavaÅŸ DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yeni, "Epilepsi, herkesin baÅŸÄ±na gelebilecek kronik bir hastalÄ±k. AraÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±, epilepsi ile ilgili Ã¶n yargÄ±larÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serse de epilepsi hastasÄ± bireylerin birÃ§oÄŸu dÃ¼zenli ve doÄŸru bir tedavi ile Ã§alÄ±ÅŸabilir, okula gidebilir, evlenebilir yani normal hayatlarÄ±na devam edebilir" dedi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kamu-Ã¶zel iÅŸ birliÄŸi ile baÅŸlatÄ±lan "Åžehir Hastaneleri Projesi" kapsamÄ±nda yapÄ±mÄ± devam eden Konya Åžehir Hastanesi, Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesi'nin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne hizmet verecek.
Bilim adamlarÄ±, insan yumurtalarÄ±nÄ± ilk kez laboratuvar ortamÄ±nda geliÅŸtirmeyi baÅŸardÄ±.
AEÃœ ile ÃœrdÃ¼n'deki 5 Ã¼niversite arasÄ±nda, Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretim elemanÄ± deÄŸiÅŸimini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lan "Erasmus" ve "Mevlana DeÄŸiÅŸim ProgramÄ±" da dahil bir Ã§ok alanda iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
Sigara ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nlerinde marka adlarÄ±nÄ±n standart bir yazÄ± tipi ve boyutta yer almasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tek tip paket uygulamasÄ± 5 Ã¼lkede hayata geÃ§ti
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ElitaÅŸ'Ä±n yardÄ±mcÄ± doÃ§entliÄŸin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren teklifinin, TBMM Milli EÄŸitim KÃ¼ltÃ¼r GenÃ§lik ve Spor Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. SaraÃ§, "BugÃ¼nden itibaren diploma denklik baÅŸvurularÄ±, e-Devlet sistemi Ã¼zerinden online yapÄ±lacaktÄ±r. e-Devlet ÅŸifresi olmayan yabancÄ±lar iÃ§in ayrÄ± bir baÅŸvuru portalÄ± oluÅŸturulmuÅŸ, yabancÄ±lar bu portaldan aynÄ± ÅŸekilde online baÅŸvuracaklardÄ±r" dedi
YÃ–K, yardÄ±mcÄ± doÃ§ent kadrosunun kaldÄ±rÄ±larak "doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi" kadrosuna geÃ§enlerin maaÅŸlarÄ±nda 100 liranÄ±n Ã¼zerinde iyileÅŸtirme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ Matematik MÃ¼zesi TÄ±rÄ± ile Ã§ocuklara bilim sevgisi aÅŸÄ±lanmasÄ± amaÃ§lÄ±yor
2017-2018 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ± bugÃ¼n baÅŸlÄ±yor. Ä°kinci dÃ¶nem, 8 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ sona erecek
Kilis ve Hatay'Ä±n sÄ±nÄ±r ilÃ§elerinde yarÄ±yÄ±l tatilinin bir hafta uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, geÃ§tiÄŸimiz hafta acil servislerle ilgili yeni dÃ¼zenlemeler iÃ§eren bir genelge yayÄ±nladÄ±. Bakan Ahmet Demircan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada acillerdeki yoÄŸunluk sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in bazÄ± uzman doktorlarÄ±n mesai saatini 16.00-23.00 ÅŸeklinde dÃ¼zenlediklerini belirtti
YaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci ile bir milyon Ã¶ÄŸretmen yarÄ±n eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci dÃ¶nemine baÅŸlayacak
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu'nun (YÃ–K) yardÄ±mcÄ± doÃ§entlere yÃ¶nelik hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kanun taslaÄŸÄ±nda ikinci bir dÃ¼zeltme teklifi hazÄ±rlandÄ± ve TBMMâ€™ye sunuldu. Bu ikinci dÃ¼zenleme ile ilgili Prof. Dr. DurmuÅŸ GÃ¼nay da ikinci deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ±nÄ± yazdÄ±
TÄ°KA, Arnavutlukâ€™un orta kesimlerinde bulunan Elbasan kentine baÄŸlÄ± Belsh kasabasÄ±ndaki Belsh anaokulunun restorasyon ve donanÄ±m projesini tamamladÄ±.