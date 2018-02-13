10:42, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Ã–SYM ilk sÄ±nav deÄŸerlendirme raporunu yayÄ±nladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–SYMÂ tarafÄ±ndan,Â Akademik Personel ve LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ±'naÂ (ALES) iliÅŸkinÂ analizlerinÂ yer aldÄ±ÄŸÄ±Â ilk sÄ±nav deÄŸerlendirme raporuÂ yayÄ±mlandÄ±.Â

Ã–SYM'nin dÃ¼zenlediÄŸi sÄ±navlara yÃ¶nelik analizler yapÄ±p deÄŸerlendirme raporlarÄ± yayÄ±nlayacaÄŸÄ± daha Ã¶nce kamuoyuna duyurulmuÅŸtu. Bu amaÃ§la Ã–SYM Ã–lÃ§me ve DeÄŸerlendirme SÃ¼reÃ§lerinin Ä°yileÅŸtirilmesi ve GeliÅŸtirilmesi Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu kurulmuÅŸtu.

Merkezin analizlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± ilk sÄ±nav deÄŸerlendirme raporu ALES ile baÅŸlatÄ±ldÄ±. 2017-ALES Sonbahar DeÄŸerlendirme Raporu Dr. H. Eren Suna, Hande Tanberkan Suna, Emine EroÄŸlu ve DoÃ§. Dr. Dilara Bakan KalaycÄ±oÄŸlu tarafÄ±ndan hazÄ±rlandÄ±. Rapor, Ã–SYM'nin internet sitesinden yayÄ±mlandÄ±.

Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Ã–zer, DeÄŸerlendirme Raporu'nun sunuÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ÅŸu ifadelere yer verdi:

"DÃ¼nyadaki benzer sÄ±nav merkezleri yaptÄ±klarÄ± sÄ±navlarla ilgili analizler ve raporlar yayÄ±nlamasÄ±na raÄŸmen Ã–SYM'nin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu sÄ±navlara yÃ¶nelik analiz ve raporlarÄ± yayÄ±nlamadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir. Bu durumu Ã¶nemli bir eksiklik olarak gÃ¶rmekteyiz. Bu analiz ve deÄŸerlendirmeler, sÄ±navlara yÃ¶nelik bulgu temelli iyileÅŸtirmelerin yapÄ±lmasÄ±na imkan vereceÄŸi gibi sÄ±navlarÄ± isteyen kurum, kuruluÅŸ ve politika yapÄ±cÄ±lar iÃ§in de yol gÃ¶sterici olacaktÄ±r. Bu nedenle, 2018 yÄ±lÄ±ndan itibaren yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÄ±navlara yÃ¶nelik analiz ve deÄŸerlendirmeler yapÄ±p, bu raporlarÄ± ilgili kurumlara sunma ve kamuoyuna aÃ§Ä±klama kararÄ± aldÄ±k. Ä°lk Ã§alÄ±ÅŸma olarak 2017-ALES Sonbahar SÄ±navÄ±'nÄ± ele aldÄ±k. Bundan sonra DGS, TUS, YDS ve diÄŸer sÄ±navlarÄ±n analiz ve deÄŸerlendirmelerini tamamlayÄ±p ilgili kurum ve kamuoyu ile paylaÅŸacaÄŸÄ±z."

Ã–SYM Ã–lÃ§me ve DeÄŸerlendirme SÃ¼reÃ§lerinin Ä°yileÅŸtirilmesi ve GeliÅŸtirilmesi Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu'nda Ä°stanbul Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Mahmut Ak, AtÄ±lÄ±m Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. YÄ±ldÄ±rÄ±m ÃœÃ§tuÄŸ, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã–lÃ§me, DeÄŸerlendirme ve SÄ±nav Hizmetleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DoÃ§. Dr. Bayram Ã‡etin, Hacettepe Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Selahattin Gelbal, ODTÃœ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Ali EryÄ±lmaz, Hacettepe Ãœniversitesi emekli Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Prof. Dr. Petek AÅŸkar ve KÄ±rÄ±kkale Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. SÄ±tkÄ± YÄ±ldÄ±z, rapora gÃ¶rÃ¼ÅŸ, eleÅŸtiri ve Ã¶nerileri ile katkÄ± sundu.