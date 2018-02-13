10:28, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Afrika Ã¼lkelerinden terÃ¶re karÅŸÄ± 'Sahel Ortak GÃ¼cÃ¼' toplantÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nijerâ€™in baÅŸkenti Niameyâ€™de, Afrika'nÄ±n Sahel bÃ¶lgesindeki terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n faaliyetlerini bitirmek iÃ§in kurulan "G5 Sahel Ortak GÃ¼cÃ¼" toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Nijer basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, 6 Åžubat tarihinde dÃ¼zenlenen Niamey'deki toplantÄ±ya G5 Sahel Ortak GÃ¼cÃ¼â€™nÃ¼ oluÅŸturan Burkina Faso, Moritanya, Nijer, Ã‡ad, Maliâ€™nin devlet baÅŸkanlarÄ± ve Fransa Savunma BakanÄ± Florence Parly katÄ±ldÄ±.

BÃ¶lgede terÃ¶rle mÃ¼cadelenin daha etkin hale getirilmesi ana gÃ¼ndemiyle yapÄ±lan toplantÄ±da, G5 Sahel gÃ¼Ã§lerinin bÃ¶lgede faaliyet gÃ¶steren BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) ve Fransaâ€™ya baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lerle koordinasyonu da ele alÄ±ndÄ±.

Bu arada G5 Sahelâ€™in dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Maliâ€™den Nijerâ€™e geÃ§erken, bu kurumun Genel Sekreterlik gÃ¶revine de Demokratik Kongo Cumhuriyetiâ€™nin MONUSCO (Demokratik Kongoâ€™daki BM Ä°stikrar Misyonu) temsilcisi Mamame Sambo Sidikou getirildi.

Ã–te yandan Mali DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tianmen Hobert Kolibali, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, G5 Sahelâ€™in operasyonlarÄ±nÄ±n mart ayÄ±nÄ±n sonunda tam olarak baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Mali DÄ±ÅŸÄ±ÅŸleri BakanÄ± Tieman Hubert Coulibaly, baÅŸkent Bamako'da G5 Sahel Ã¼lkeleri (Mali, Ã‡ad, Burkina Faso, Nijer ve Moritanya) dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Afrika'nÄ±n Sahel bÃ¶lgesinde terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n faaliyetlerini bitirmek iÃ§in kurulan ortak gÃ¼ce taahhÃ¼t edilen 423 milyon avroluk fonun 294 milyon avroluk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Coulibaly, bu paranÄ±n hangi Ã¼lkeler tarafÄ±ndan saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgi vermedi.

ToplantÄ±da G5 Sahel gÃ¼cÃ¼nÃ¼n operasyonelleÅŸtirilmesi ve finansmanÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± iÅŸlemesi iÃ§in gÃ¼ven fonu kurulmasÄ±nÄ± ele aldÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Coulibaly, "Ortak gÃ¼ce saÄŸlanan fonun koordinasyonu ile gÃ¼venli ve etkin kullanÄ±lmasÄ± iÃ§in kararlaÅŸtÄ±rÄ±lan mali ve idari sistem tamamlanmalÄ±dÄ±r." dedi.

BAE'DEN MORÄ°TANYA'DA "SAVAÅž OKULU" KURMA SÃ–ZÃœ

Ä°ran Mehr haber ajansÄ± bunlara ek olarak BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin Moritanya'da "savaÅŸ okulu" kurma sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

BelÃ§ikaâ€™nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼kselâ€™de 23 Åžubatâ€™ta Ã¶rgÃ¼tÃ¼n finansmanÄ±nÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± G5 Sahel Ortak GÃ¼cÃ¼ zirvesi dÃ¼zenlenecek.

G5 Sahel Ortak GÃ¼cÃ¼, Temmuz 2017'de bÃ¶lgede faaliyet gÃ¶steren terÃ¶r gruplarÄ±yla mÃ¼cadele amacÄ±yla Fransa ve uluslararasÄ± gÃ¼Ã§lerin desteÄŸiyle oluÅŸturulmuÅŸtu.

MaÄŸrib El-Kaidesi ve Boko Haram gibi terÃ¶r gruplarÄ±nÄ±n bÃ¶lge Ã¼lkelerinde faaliyetlerinin sona erdirilmesi iÃ§in ABD 60 milyon dolar, Fransa 60 milyon avroluk askeri teÃ§hizat, Avrupa BirliÄŸi 50 milyon avro, Suudi Arabistan ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri de sÄ±rasÄ±yla 100 milyon ve 30 milyon dolarlÄ±k fon saÄŸlama sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸti.Â