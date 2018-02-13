10:53, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Van'daki PKK/KCK operasyonunda 18 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±



Foto: ArÅŸiv

Van'da PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda 18 ÅŸÃ¼phelinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van'da PKK/KCK'yaÂ yÃ¶nelik operasyonda 18 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, PKK/KCK/PYD/YPG'ninÂ eylem ve faaliyetlerinin deÅŸifresine yÃ¶nelik teknik ve fiziki Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi: "15 Åžubatâ€™ta terÃ¶ristbaÅŸÄ± Abdullah Ã–calan'Ä±n yakalanmasÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerimizin Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonu protesto etmek amacÄ±yla sokak eylemleri gerÃ§ekleÅŸtirmeye hazÄ±rlanan 20 ÅŸahsa yÃ¶nelik yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 18 ÅŸahÄ±s yakalanmÄ±ÅŸ, ÅŸahÄ±slarÄ±n ikametlerinde yapÄ±lan aramalarda molotof yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lacak 5 bidon benzin, kuru sÄ±kÄ± tabanca, 27 fiÅŸek, 50 bin lira, Ã¶rgÃ¼tsel ve dijital materyallere el konularak tahkikata baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r."

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