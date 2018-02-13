Van'daki PKK/KCK operasyonunda 18 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

Van'da PKK/KCK'yaÂ yÃ¶nelik operasyonda 18 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, PKK/KCK/PYD/YPG'ninÂ eylem ve faaliyetlerinin deÅŸifresine yÃ¶nelik teknik ve fiziki Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"15 Åžubatâ€™ta terÃ¶ristbaÅŸÄ± Abdullah Ã–calan'Ä±n yakalanmasÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerimizin Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonu protesto etmek amacÄ±yla sokak eylemleri gerÃ§ekleÅŸtirmeye hazÄ±rlanan 20 ÅŸahsa yÃ¶nelik yapÄ±lan eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 18 ÅŸahÄ±s yakalanmÄ±ÅŸ, ÅŸahÄ±slarÄ±n ikametlerinde yapÄ±lan aramalarda molotof yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lacak 5 bidon benzin, kuru sÄ±kÄ± tabanca, 27 fiÅŸek, 50 bin lira, Ã¶rgÃ¼tsel ve dijital materyallere el konularak tahkikata baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r."
CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nu 5 yÄ±l 10 ay hapisle cezalandÄ±rdÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n TÃ¼rkiye-Belarus iliÅŸkilerine ivme kazandÄ±ran Minsk ziyareti sonrasÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±nda belirlenen hedefe doÄŸru hÄ±zla ilerleniyor
Hrant Dink cinayeti davasÄ±nÄ±n tutuklu sanÄ±klarÄ±ndan dÃ¶nemin Trabzon Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlileri Veysel Åžahin ve Okan ÅžimÅŸek'in, tutukluluklarÄ±na yapÄ±lan itirazÄ±n ardÄ±ndan tahliyelerine karar verildi.
TSK ve Ã–SO'nun Afrin'in Ã–mer Simo kÃ¶yÃ¼nÃ¼ de PYD/PKK'dan kurtardÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ErdoÄŸan "KÄ±brÄ±s'ta ve Ege'de haddini aÅŸanlarÄ± yanlÄ±ÅŸ hesap yapmamalarÄ± konusunda buradan ikaz ediyoruz." dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "Herkes ayaÄŸÄ±nÄ± denk alsÄ±n, kimse TÃ¼rk milletine MÃ¼nbiÃ§'ten parmak sallamaya kalkÄ±ÅŸmasÄ±n. YÄ±ldÄ±rÄ±mlar oluÅŸturan bir Ä±rkÄ±n ahfadÄ± olduÄŸumuz unutulmasÄ±n." dedi.
Van'da PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda 18 ÅŸÃ¼phelinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Kolsuz Agop' olarak tanÄ±nan Ã¼nlÃ¼ dermatoloji doktoru ProfesÃ¶r Agop KotoÄŸyan Ã¶ldÃ¼. TÃ¼rkiye'nin yetiÅŸtirdiÄŸi en Ã¶nemli cilt uzmanlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Dr. Agop KotoÄŸyan, bir kolu olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 'Kolsuz Agop' lakabÄ±yla tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihraÃ§ edilmiÅŸ 8 personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair TBMM kararÄ± Resmi Gazete'de yer aldÄ±.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Åžubat'ta Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile Berlin'de bir araya gelecek
15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde, bir ÅŸahsÄ±n aracÄ±yla trafiÄŸi kesmesi nedeniyle ulaÅŸÄ±m Anadolu YakasÄ± yÃ¶nÃ¼ne bir sÃ¼re durdu. ÅžahsÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¶prÃ¼de trafik normale dÃ¶ndÃ¼.
Yozgat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Piyade Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ Ã–zalkan'Ä±n Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olmasÄ±ndan bir gÃ¼n sonra emekli ikramiyesi ve aracÄ±na haciz konulmasÄ±nÄ± talep eden avukat GÃ¼n hakkÄ±nda inceleme baÅŸlattÄ±.
TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen "TÃ¼rkiye-Afrika 2. Bakanlar GÃ¶zden GeÃ§irme KonferansÄ±"nÄ±n ardÄ±ndan ortak uygulama raporu yayÄ±mlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°skitler'de esnaf ziyaretinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Evelallah, bu millet nasÄ±l 15 Temmuz'da 'meydanlara, Allah'Ä±na meydanlara' dedik, herkes meydanlara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼, ÅŸimdi de 'Afrin' dediÄŸimiz anda bu millet hazÄ±r." dedi.
Afrin'de PYD/PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit edilen Piyade Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Ã–mer Bilal AkpÄ±nar'Ä±n, annesine ev alÄ±nmasÄ± vasiyeti yerine getirilecek