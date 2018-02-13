11:20, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Yahudi iÅŸgalcilerden Filistinlilere Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, Yahudi iÅŸgalciler, Filistinlilere ait bazÄ± ev ve araÃ§lara zarar vererek Ã¼zerine Ä±rkÃ§Ä± sloganlar yazdÄ±ÄŸÄ± belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, Yahudi iÅŸgalcilerin Filistinlilere ait bazÄ± ev ve araÃ§lara zarar vererek Ã¼zerine Ä±rkÃ§Ä± sloganlar yazdÄ±ÄŸÄ±Â bildirildi. BatÄ± Åžeria'daki Ä°ÅŸgal Birimi DosyasÄ± Sorumlusu Gassan Daglas, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bir grup Yahudi iÅŸgalcinin Nablus'un Ceyb beldesinde Filistinlilere ait bazÄ± araÃ§larÄ±n tekerleklerini patlatarak Ã¼zerine "Araplara ve MÃ¼slÃ¼manlara Ã¶lÃ¼m" gibi Ä±rkÃ§Ä± sloganlar yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Daglas, yazÄ±lan Ä±rkÃ§Ä± sloganlarÄ±n altÄ±nda "Tedfiu Semen" (Bedel Ã–detme) isimli radikal Yahudi Ã¶rgÃ¼tÃ¼n imzasÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu aktardÄ±. Daglas ayrÄ±ca Nablus'un gÃ¼ney kesimindeki Avreta beldesine baskÄ±n dÃ¼zenleyen bir grup Yahudi iÅŸgalcinin de bazÄ± tarihi makamlarda dini ritÃ¼eller gerÃ§ekleÅŸtirdikten sonra Filistinlilerin evlerinin duvarlarÄ±na Ä±rkÃ§Ä± sloganlar yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu KudÃ¼s'te Filistinlilere ait mÃ¼lkleri hedef alan saldÄ±rÄ±larla gÃ¼ndeme gelen "Tedfiu Semen" adlÄ± radikal Ã¶rgÃ¼t, Ä°srail'deki Filistin kÃ¶y ve ÅŸehirlerinde de benzer eylemler gerÃ§ekleÅŸtiriyor.

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