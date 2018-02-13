11:24, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

MÄ±sÄ±r'Ä±n, Sina'daki gÃ¶zaltÄ± dalgasÄ± devam ediyor





Sina YarÄ±madasÄ±'ndaki operasyonlarda aralarÄ±nda yabancÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu 400 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r ordusunun Sina YarÄ±madasÄ±'nda devam eden operasyonlarÄ±nda 10 silahlÄ± militanÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi ve 400 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. MÄ±sÄ±r ordusu resmi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Temir er-Rifai, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Sina YarÄ±madasÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen '2018 Sina Operasyonu' kapsamÄ±nda AriÅŸ kentinde 10 militan etkisiz hale getirildi. YarÄ±madanÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde aralarÄ±nda yabancÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu 400 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyon Ã§erÃ§evesinde Ã¶nceden belirlenen 143 hedef imha edilirken, terÃ¶ristler tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan 15 tÃ¼nel de yÄ±kÄ±ldÄ±." denildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan yabancÄ±larÄ±n hangi Ã¼lkelerin vatandaÅŸÄ± olduÄŸu hakkÄ±nda bilgi verilmezken sÃ¶z konusu kiÅŸiler hakkÄ±nda yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. BÃ¶lgede 79 mayÄ±nÄ±n temizlendiÄŸi ve tanklara karÅŸÄ± kullanÄ±labilen terÃ¶ristlere ait 10 adet patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, MÄ±sÄ±r Deniz Kuvvetlerinin de Akdeniz'den operasyonlara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve bu Ã§erÃ§evede denizden karaya 4 fÃ¼ze fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisine yer verildi. GeÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan "2018 Sina Operasyonu" Ã§erÃ§evesinde MÄ±sÄ±r ordusu bugÃ¼ne kadar toplamda altÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. MÄ±sÄ±r'da yÃ¶netime yakÄ±n isimler operasyonu destekler nitelikte aÃ§Ä±klamalar yaparken, muhalifler ise operasyonlarÄ±n seÃ§im yatÄ±rÄ±mÄ± olduÄŸunu belirterek, "Sina'nÄ±n boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±n" hedeflendiÄŸini iddia ediyor.

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