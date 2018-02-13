11:36, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

BahÃ§eli: Kimse TÃ¼rk milletine MÃ¼nbiÃ§'ten parmak sallamaya kalkÄ±ÅŸmasÄ±n





MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "Herkes ayaÄŸÄ±nÄ± denk alsÄ±n, kimse TÃ¼rk milletine MÃ¼nbiÃ§'ten parmak sallamaya kalkÄ±ÅŸmasÄ±n. YÄ±ldÄ±rÄ±mlar oluÅŸturan bir Ä±rkÄ±n ahfadÄ± olduÄŸumuz unutulmasÄ±n." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ãœlkemizin bugÃ¼nkÃ¼ ateÅŸle Ã§evrili ortamÄ±nda,Â Genelkurmay BaÅŸkanÄ±'nÄ±,Â Genelkurmay Ã‡atÄ± DavasÄ±nÄ±nÂ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ mahkemeye tanÄ±k olarak Ã§aÄŸÄ±rmak, dÃ¼ÅŸÃ¼ncesizce alÄ±nmÄ±ÅŸ bir karardÄ±r." ifadelerini kullandÄ±. BahÃ§eli'nin konuÅŸmasÄ±nda dikkat Ã§eken diÄŸerÂ noktalar ÅŸÃ¶yle: - TÃ¼rkiye son yÄ±llarÄ±n en meÅŸru operasyonunu gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸtir. TerÃ¶r tehdidi yÃ¼ksek gÃ¼venlik riskleri oluÅŸturmuÅŸtur. Afrin bÃ¶lgesinin terÃ¶ristlerden temizlenmesi TÃ¼rkiye iÃ§in tarihi zorunluluktur.Â - Almanya Ã¼lkemize sattÄ±ÄŸÄ± tanklarÄ±n Afrin'de kullanÄ±lmasÄ±ndan rahatsÄ±zdÄ±r. TÃ¼rkiye, bÃ¶ylesine sÃ¶zde dostlarÄ±nÄ±n olduÄŸu ÅŸartlarda mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. - Fransa, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'nin icra ettiÄŸi operasyondan rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± her fÄ±rsatta ortaya koymaktadÄ±r.Â - ABD terÃ¶rle arasÄ±na mesafe koymalÄ±dÄ±r. EÄŸer TÃ¼rkiye - ABD arasÄ±nda diyalog kopar, silahlar konÄ±ÅŸursa olacaklarÄ± hesap eden var mÄ±dÄ±r? Beyaz Saray aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylesin. Dost muyuz dÃ¼ÅŸman mÄ±, ittifak mÄ± ithilaf mÄ±, devam mÄ± tamam mÄ±?Â - MÃ¼nbiÃ§'te gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ verip TÃ¼rkiye'yi tehdit ettiÄŸini zanneden ABD'li generaller belli ki bizi tanÄ±mamÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak biz kendimizi tanÄ±tmayÄ± biliriz.Â - Suriye'de verilen sÃ¶zler tutulmalÄ±dÄ±r. TerÃ¶ristlerin elindeki kanlÄ± silahlar bir an evvel toplanmalÄ±dÄ±r. Aksi halde TÃ¼rkiye gereÄŸini yapacaktÄ±r... Kimse TÃ¼rkiye'ye MenbiÃ§'ten parmak sallamaya kalkÄ±ÅŸmasÄ±n..."

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