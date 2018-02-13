KeÅŸmir'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼ sokaklar boÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hindistan iÅŸgali altÄ±ndaki KeÅŸmir Srinagar bÃ¶lgesinde direniÅŸÃ§ilerle Hint gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda hafta sonu yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar sonrasÄ±nda Karan Nagar ÅŸehrinin de bÃ¶lgede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kÄ±sÄ±tlamalarÄ± uygulanÄ±yor.
SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde bir gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ±, Karan Nagar'Ä±n giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n polis tarafÄ±ndan mÃ¼hÃ¼rlendiÄŸini ve milis kuvvetleri ile sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ve yayalarÄ±n bÃ¶lgeye girmesine izin verilmediÄŸini sÃ¶yledi.
Yetkililer, insanlarÄ±n silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± bozmaya Ã§alÄ±ÅŸabilecekleri yÃ¶nÃ¼ndeki kaygÄ±lar olduÄŸu iÃ§in harekete geÃ§ildiÄŸini sÃ¶yleyerek, "Sivil bir zaiyat istemiyoruz. Bunu ihtiyati tedbir olarak aldÄ±k "dedi. Ancak, SMHS hastanesi ve tÄ±p fakÃ¼ltesine giriÅŸ yapÄ±lmasÄ±na izin verildiÄŸi belirtti.
Askeri yetkili, "SMHS'de yaklaÅŸÄ±k 2 bin 500 kiÅŸilik bir personel var. AyrÄ±ca hastaneye gitmesi gerekenler de var. Sadece onlara izin veriyoruz. Aksi takdirde bÃ¶lgeyi tamamen kapatmÄ±ÅŸ oluruz "diye ekledi.
Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ± yaÅŸayan sivil halk, gece boyunca ÅŸiddetli bir Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n olduÄŸunu ve bu yÃ¼zden uykusuz geceler geÃ§irdiklerini sÃ¶yledi.
Nijerya'da Boko Haram'la mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "kalesi" olarak bilinen Sambisa OrmanÄ±'na dÃ¼zenlenen operasyonda 46 kadÄ±n ve Ã§ocuk kurtarÄ±ldÄ±
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Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Esad rejiminin Suriye'de dÃ¼zenlediÄŸi 211 kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda bin 357'si sivil, toplam bin 421 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Kazakistan'Ä±n Baykonur Uzay ÃœssÃ¼'nden, UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na gÄ±da, yakÄ±t ve su yÃ¼klÃ¼ kargolarÄ± gÃ¶tÃ¼recek Soyuz-2.1a roketinin fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, CDU/CSU partileri ile SPD arasÄ±nda iyi pazarlÄ±k yapamadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde parti iÃ§inden ve dÄ±ÅŸÄ±ndan ciddi olarak eleÅŸtirilmeye baÅŸlandÄ±
HRW Tacikistan makamlarÄ±ndan gazeteci Khairullo Mirsaidov'u serbest bÄ±rakmasÄ±nÄ± istedi
Fransaâ€™da peÃ§eli kadÄ±nlarÄ±n haklarÄ±nÄ± savunan Cezayirli iÅŸ adamÄ± RaÅŸid Nekkaz, Tunus makamlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸini engellediÄŸini ve kendisini Cezayirâ€™e gÃ¶ndermelerini istemesine raÄŸmen Fransaâ€™ya sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸini belirtti.
Ã–zbek ve Kazak yetkililer bilgi ve haber aktarÄ±mÄ±nda tek bir alan oluÅŸturulmasÄ± konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere biraraya geldi
KÄ±rgÄ±izstan BaÅŸbakanÄ± 6.DÃ¼nya HÃ¼kÃ¼metler zirvesi iÃ§in gittiÄŸi BAE'de Ã¼lkesine yeni uÃ§uÅŸ anlaÅŸmalarÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulundu
Kuzey Kore, halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ±n engellendiÄŸi ve ihlal edildiÄŸini ileri sÃ¼rerek, BM Genel Sekreteri Guterres'e yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uluslararasÄ± hukuk Ã§erÃ§evesinde yasal olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi iÃ§in uzmanlardan oluÅŸan uluslararasÄ± bir forum oluÅŸturulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian'Ä±n, IKBY BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldiÄŸi bildirildi
Sina YarÄ±madasÄ±'ndaki operasyonlarda aralarÄ±nda yabancÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu 400 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, Yahudi iÅŸgalciler, Filistinlilere ait bazÄ± ev ve araÃ§lara zarar vererek Ã¼zerine Ä±rkÃ§Ä± sloganlar yazdÄ±ÄŸÄ± belirtildi
KeÅŸmir'de Karan Nagar ÅŸehrinde Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde ÅŸehre giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n polis tarafÄ±ndan mÃ¼hÃ¼rlendiÄŸini ve milis kuvvetlerinin, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ve yayalarÄ±n bÃ¶lgeye girmesine izin verilmediÄŸi bildirildi
G5 Sahel gÃ¼cÃ¼ toplantÄ±sÄ±nda Afrika Sahel bÃ¶lgesindeki terÃ¶r faaliyetlerine karÅŸÄ± 294 milyon avro fon toplandÄ± ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin Moritanya'da "savaÅŸ okulu" kurma sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸi belirtildi.
Senagal'in BaÅŸkenti Dakar'da gelecek 48 saat iÃ§in "turuncu alarm" verildi