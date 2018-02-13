11:15, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

KeÅŸmir'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼ sokaklar boÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hindistan iÅŸgali altÄ±ndaki KeÅŸmir Srinagar bÃ¶lgesinde direniÅŸÃ§ilerle Hint gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda hafta sonu yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar sonrasÄ±nda Karan Nagar ÅŸehrinin de bÃ¶lgede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kÄ±sÄ±tlamalarÄ± uygulanÄ±yor.

SokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde bir gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±ÄŸÄ±, Karan Nagar'Ä±n giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n polis tarafÄ±ndan mÃ¼hÃ¼rlendiÄŸini ve milis kuvvetleri ile sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ve yayalarÄ±n bÃ¶lgeye girmesine izin verilmediÄŸini sÃ¶yledi.

Yetkililer, insanlarÄ±n silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± bozmaya Ã§alÄ±ÅŸabilecekleri yÃ¶nÃ¼ndeki kaygÄ±lar olduÄŸu iÃ§in harekete geÃ§ildiÄŸini sÃ¶yleyerek, "Sivil bir zaiyat istemiyoruz. Bunu ihtiyati tedbir olarak aldÄ±k "dedi. Ancak, SMHS hastanesi ve tÄ±p fakÃ¼ltesine giriÅŸ yapÄ±lmasÄ±na izin verildiÄŸi belirtti.

Askeri yetkili, "SMHS'de yaklaÅŸÄ±k 2 bin 500 kiÅŸilik bir personel var. AyrÄ±ca hastaneye gitmesi gerekenler de var. Sadece onlara izin veriyoruz. Aksi takdirde bÃ¶lgeyi tamamen kapatmÄ±ÅŸ oluruz "diye ekledi.

Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ± yaÅŸayan sivil halk, gece boyunca ÅŸiddetli bir Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n olduÄŸunu ve bu yÃ¼zden uykusuz geceler geÃ§irdiklerini sÃ¶yledi.



