Fransa'dan Kuzey Irak'a ziyaret

FransaÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Jean-Yves Le Drian,Â Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.
Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'taki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¶zel uÃ§akla IKBY'ye gelen Le Drian'Ä±, Erbil UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda Barzani ve diÄŸer yetkililer karÅŸÄ±ladÄ±. ArdÄ±ndan baÅŸbakanlÄ±k konutuna geÃ§en Barzani ve Le Drian, yaklaÅŸÄ±k 3 saat gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â
BasÄ±na kapalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin Barzani'nin ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Le Drian'Ä±nÂ FransaCumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve Ã¼lkesinin Erbil-BaÄŸdat arasÄ±ndaki sorunlarÄ±n Irak anayasasÄ± Ã§erÃ§evesinde Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne destek verdiÄŸini belirterek, iki taraf arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin olumlu sonuÃ§lanmasÄ±nÄ± temenni ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Le Drian'Ä±n ayrÄ±caÂ Fransa'nÄ±n Erbil ve BaÄŸdat'Ä± Ã§Ã¶zÃ¼me teÅŸvik edeceÄŸiniÂ ilettiÄŸi ifade edildi.
Barzani'nin ise BaÄŸdat ileÂ yaÅŸanan kriz sonrasÄ±nda IKBY heyetinin ilk defa aralÄ±k ayÄ±nda Paris'te CumhurbaÅŸkanÄ± Macron tarafÄ±ndan kabul edilmesiyleÂ Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinin kendilerine uyguladÄ±ÄŸÄ± diplomatik ve siyasi ablukanÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdiÄŸi veÂ bu vesileyle FransÄ±z heyete tekrar teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi kaydedildi.Â
GÃ¶rÃ¼ÅŸmeye Barzani ve Le Drian'Ä±n yanÄ± sÄ±ra IKBY BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kubat Talabani, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Kerim Sincari, DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Dairesi Sorumlusu Felah Mustafa ve BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± BaÅŸkanÄ± Fuad HÃ¼seyin'in de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â belirtildi.
FransaÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Le Drian, baÅŸkent BaÄŸdat'taki temaslarÄ±nda Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el Ä°badi, Meclis BaÅŸkanÄ± Selim el-Cuburi ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ä°brahim Caferi ile bir araya gelmiÅŸti.Â
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