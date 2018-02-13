12:01, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

ErdoÄŸan KÄ±brÄ±s doÄŸalgazÄ± iÃ§in uyardÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti'nin Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸuyor.

ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: "Bu nasÄ±l NATO Ã¼yeliÄŸidir, bu nasÄ±l NATO'da beraber ortaklÄ±ktÄ±r. EÄŸer biz NATO'da berabersek, NATO'nun kendi yÃ¼rÃ¼yen maddeleri, hÃ¼kÃ¼mleri ne ise TÃ¼rkiye buna ne kadar uymasÄ± gerekiyorsa Amerika'nÄ±n da o kadar uymasÄ± gerekir, bunun da bÃ¶yle bilinmesi lazÄ±m. Åžunun da bilinmesini istiyorum TÃ¼rkiye'de CumhurbaÅŸkanÄ± olarak NATO eÅŸittir ABD deÄŸildir. NATO'da tÃ¼m Ã¼lkelerin her biri Amerika ile eÅŸittir"

KIBRIS VE EGE ADALARI UYARISI

SanÄ±lmasÄ±n ki KÄ±brÄ±s aÃ§Ä±klarÄ±ndaki doÄŸalgaz arama ve Ege'deki kayalÄ±klarla ilgili fÄ±rsatÃ§Ä± giriÅŸimler dikkatimizden kaÃ§Ä±yor. KÄ±brÄ±s'ta ve Ege'de haddini aÅŸanlarÄ± yanlÄ±ÅŸ hesap yapmamalarÄ± konusunda buradan ikaz ediyoruz.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: "KÄ±brÄ±s aÃ§Ä±klarÄ±nda faaliyet gÃ¶steren yabancÄ± ÅŸirketlere, Rum tarafÄ±na gÃ¼venerek hadlerini ve gÃ¼Ã§lerini aÅŸan iÅŸlere alet olmamalarÄ±nÄ± tavsiye ediyoruz. BunlarÄ±n efelikleri, bizim ordumuzu, gemilerimizi, uÃ§aklarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rene kadardÄ±r. Bu iÅŸin, Ã¶yle gÃ¶zlerden uzak kaya parÃ§alarÄ±nda gizlice fotoÄŸraflar Ã§ektirmekle, hiÃ§bir geÃ§erliliÄŸi olmayan anlaÅŸmalarla, bÃ¶lgeye sondaj gemileri getirmekle olmayacaÄŸÄ±nÄ± bir kez daha hatÄ±rlatÄ±yoruz"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: "SanÄ±lmasÄ±n ki KÄ±brÄ±s aÃ§Ä±klarÄ±ndaki doÄŸalgaz arama ve Ege'deki kayalÄ±klarla ilgili fÄ±rsatÃ§Ä± giriÅŸimler dikkatimizden kaÃ§Ä±yor. Ãœlkemizin, gÃ¼neyindeki geliÅŸmelere yoÄŸunlaÅŸmasÄ±na fÄ±rsat bilerek KÄ±brÄ±s'ta ve Ege'de haddini aÅŸanlarÄ± yanlÄ±ÅŸ hesap yapmamalarÄ± konusunda buradan ikaz ediyoruz. GÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zda yanlÄ±ÅŸ hesap yapanlarÄ±n senaryolarÄ±nÄ± nasÄ±l FÄ±rat KalkanÄ±yla, Zeytin DalÄ± operasyonuyla Ã§ok yakÄ±nda MÃ¼nbiÃ§'te ve diÄŸer bÃ¶lgelerde atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarla bozuyorsak, onlarÄ±n hesabÄ±nÄ± da bozarÄ±z ve bozacaÄŸÄ±z."