ErdoÄŸan KÄ±brÄ±s doÄŸalgazÄ± iÃ§in uyardÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti'nin Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸuyor.
ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: "Bu nasÄ±l NATO Ã¼yeliÄŸidir, bu nasÄ±l NATO'da beraber ortaklÄ±ktÄ±r. EÄŸer biz NATO'da berabersek, NATO'nun kendi yÃ¼rÃ¼yen maddeleri, hÃ¼kÃ¼mleri ne ise TÃ¼rkiye buna ne kadar uymasÄ± gerekiyorsa Amerika'nÄ±n da o kadar uymasÄ± gerekir, bunun da bÃ¶yle bilinmesi lazÄ±m. Åžunun da bilinmesini istiyorum TÃ¼rkiye'de CumhurbaÅŸkanÄ± olarak NATO eÅŸittir ABD deÄŸildir. NATO'da tÃ¼m Ã¼lkelerin her biri Amerika ile eÅŸittir"
KIBRIS VE EGE ADALARI UYARISI
SanÄ±lmasÄ±n ki KÄ±brÄ±s aÃ§Ä±klarÄ±ndaki doÄŸalgaz arama ve Ege'deki kayalÄ±klarla ilgili fÄ±rsatÃ§Ä± giriÅŸimler dikkatimizden kaÃ§Ä±yor. KÄ±brÄ±s'ta ve Ege'de haddini aÅŸanlarÄ± yanlÄ±ÅŸ hesap yapmamalarÄ± konusunda buradan ikaz ediyoruz.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: "KÄ±brÄ±s aÃ§Ä±klarÄ±nda faaliyet gÃ¶steren yabancÄ± ÅŸirketlere, Rum tarafÄ±na gÃ¼venerek hadlerini ve gÃ¼Ã§lerini aÅŸan iÅŸlere alet olmamalarÄ±nÄ± tavsiye ediyoruz. BunlarÄ±n efelikleri, bizim ordumuzu, gemilerimizi, uÃ§aklarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rene kadardÄ±r. Bu iÅŸin, Ã¶yle gÃ¶zlerden uzak kaya parÃ§alarÄ±nda gizlice fotoÄŸraflar Ã§ektirmekle, hiÃ§bir geÃ§erliliÄŸi olmayan anlaÅŸmalarla, bÃ¶lgeye sondaj gemileri getirmekle olmayacaÄŸÄ±nÄ± bir kez daha hatÄ±rlatÄ±yoruz"
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: "SanÄ±lmasÄ±n ki KÄ±brÄ±s aÃ§Ä±klarÄ±ndaki doÄŸalgaz arama ve Ege'deki kayalÄ±klarla ilgili fÄ±rsatÃ§Ä± giriÅŸimler dikkatimizden kaÃ§Ä±yor. Ãœlkemizin, gÃ¼neyindeki geliÅŸmelere yoÄŸunlaÅŸmasÄ±na fÄ±rsat bilerek KÄ±brÄ±s'ta ve Ege'de haddini aÅŸanlarÄ± yanlÄ±ÅŸ hesap yapmamalarÄ± konusunda buradan ikaz ediyoruz. GÃ¼ney sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zda yanlÄ±ÅŸ hesap yapanlarÄ±n senaryolarÄ±nÄ± nasÄ±l FÄ±rat KalkanÄ±yla, Zeytin DalÄ± operasyonuyla Ã§ok yakÄ±nda MÃ¼nbiÃ§'te ve diÄŸer bÃ¶lgelerde atacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarla bozuyorsak, onlarÄ±n hesabÄ±nÄ± da bozarÄ±z ve bozacaÄŸÄ±z."
CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nu 5 yÄ±l 10 ay hapisle cezalandÄ±rdÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n TÃ¼rkiye-Belarus iliÅŸkilerine ivme kazandÄ±ran Minsk ziyareti sonrasÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±nda belirlenen hedefe doÄŸru hÄ±zla ilerleniyor
Hrant Dink cinayeti davasÄ±nÄ±n tutuklu sanÄ±klarÄ±ndan dÃ¶nemin Trabzon Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlileri Veysel Åžahin ve Okan ÅžimÅŸek'in, tutukluluklarÄ±na yapÄ±lan itirazÄ±n ardÄ±ndan tahliyelerine karar verildi.
TSK ve Ã–SO'nun Afrin'in Ã–mer Simo kÃ¶yÃ¼nÃ¼ de PYD/PKK'dan kurtardÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ErdoÄŸan "KÄ±brÄ±s'ta ve Ege'de haddini aÅŸanlarÄ± yanlÄ±ÅŸ hesap yapmamalarÄ± konusunda buradan ikaz ediyoruz." dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "Herkes ayaÄŸÄ±nÄ± denk alsÄ±n, kimse TÃ¼rk milletine MÃ¼nbiÃ§'ten parmak sallamaya kalkÄ±ÅŸmasÄ±n. YÄ±ldÄ±rÄ±mlar oluÅŸturan bir Ä±rkÄ±n ahfadÄ± olduÄŸumuz unutulmasÄ±n." dedi.
Van'da PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda 18 ÅŸÃ¼phelinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Kolsuz Agop' olarak tanÄ±nan Ã¼nlÃ¼ dermatoloji doktoru ProfesÃ¶r Agop KotoÄŸyan Ã¶ldÃ¼. TÃ¼rkiye'nin yetiÅŸtirdiÄŸi en Ã¶nemli cilt uzmanlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Dr. Agop KotoÄŸyan, bir kolu olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 'Kolsuz Agop' lakabÄ±yla tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihraÃ§ edilmiÅŸ 8 personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair TBMM kararÄ± Resmi Gazete'de yer aldÄ±.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Åžubat'ta Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile Berlin'de bir araya gelecek
15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde, bir ÅŸahsÄ±n aracÄ±yla trafiÄŸi kesmesi nedeniyle ulaÅŸÄ±m Anadolu YakasÄ± yÃ¶nÃ¼ne bir sÃ¼re durdu. ÅžahsÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¶prÃ¼de trafik normale dÃ¶ndÃ¼.
Yozgat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Piyade Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ Ã–zalkan'Ä±n Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olmasÄ±ndan bir gÃ¼n sonra emekli ikramiyesi ve aracÄ±na haciz konulmasÄ±nÄ± talep eden avukat GÃ¼n hakkÄ±nda inceleme baÅŸlattÄ±.
TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen "TÃ¼rkiye-Afrika 2. Bakanlar GÃ¶zden GeÃ§irme KonferansÄ±"nÄ±n ardÄ±ndan ortak uygulama raporu yayÄ±mlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°skitler'de esnaf ziyaretinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Evelallah, bu millet nasÄ±l 15 Temmuz'da 'meydanlara, Allah'Ä±na meydanlara' dedik, herkes meydanlara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼, ÅŸimdi de 'Afrin' dediÄŸimiz anda bu millet hazÄ±r." dedi.
Afrin'de PYD/PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit edilen Piyade Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Ã–mer Bilal AkpÄ±nar'Ä±n, annesine ev alÄ±nmasÄ± vasiyeti yerine getirilecek