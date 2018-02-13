12:27, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Kuzey Kore yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n yasal olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesini istiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

NÃ¼kleer programÄ± nedeniyle uluslararasÄ± yaptÄ±rÄ±mlar uygulananÂ Kuzey Kore,Â ABD'yi "zorbalÄ±k ve keyfilikle" BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) GÃ¼venlik Konseyinde "yasa dÄ±ÅŸÄ±" yaptÄ±rÄ±mlar almakla suÃ§ladÄ± ve bunlarÄ±n "ekonomisini ve halkÄ±nÄ± boÄŸduÄŸunu, Kuzey Korelilerin varoluÅŸ hakkÄ±nÄ± elinde aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" iddia etti.

Kuzey Kore'nin BM Daimi TemsilciliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Pyongyang'a yÃ¶nelik "aÄŸÄ±r" yaptÄ±rÄ±mlarla "Ã¼lkenin egemenliÄŸi ve uluslararasÄ± hukukun ihlal edildiÄŸi" Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

"Kuzey Kore karÅŸÄ±tÄ±" olarak nitelendirilen BM GÃ¼venlik Konseyi yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n "Ã¼lkenin ekonomisi ve halkÄ±nÄ± boÄŸduÄŸu" ve Kuzey Korelilerin "varoluÅŸ hakkÄ±nÄ± elinden aldÄ±ÄŸÄ±" savunulan aÃ§Ä±klamada ABD, "zorbalÄ±k ve keyfilikle" BM GÃ¼venlik Konseyinde "yasa dÄ±ÅŸÄ±" yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± almakla suÃ§landÄ±.

GUTERRES'EÂ YAPTIRIMLARIN YASAL OLUP OLMADAÄžININ BELÄ°RLENMESÄ° Ã‡AÄžRISI

GÃ¼venlik Konseyi yaptÄ±rÄ±mlarÄ±yla Kuzey Kore halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ±n engellendiÄŸi ve ihlal edildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len aÃ§Ä±klamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uluslararasÄ± hukuk Ã§erÃ§evesinde yasal olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi iÃ§in uzmanlardan oluÅŸan uluslararasÄ± bir forum oluÅŸturulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yinelendi.

BM GÃ¼venlik Konseyi, nÃ¼kleer programÄ± nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yÄ±lÄ±ndan bu yana ekonomik ve askeri yaptÄ±rÄ±mlar uyguluyor. Konseyin Kuzey Kore'ye yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar listesinde 78 kiÅŸi ve 54 kuruluÅŸ bulunuyor.