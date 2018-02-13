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Kırgız lider Birleşik Arap Emirliği'nde
Kırgız lider Birleşik Arap Emirliği'nde

Kırgıizstan Başbakanı 6.Dünya Hükümetler zirvesi için gittiği BAE'de ülkesine yeni uçuş anlaşmaları için görüşmelerde bulundu

Kırgızistan Başbakanı Sapar İsakov, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan 6. Dünya Hükümetler Zirvesi’nde katılımı çerçevesinde Air Arabia Havayolları Genel Müdürü Adel Abdullah Ali ile görüştü.

Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, toplantı esnasında Başbakanın Air Arabia Havayolları Başkanına, ülkemizin coğrafi konumu bakımından, Kırgızistan'daki yeni uçuşların açılması olasılığını değerlendirme önerisinde bulunduğu bildirildi.

Air Arabia Havayolları Genel Müdürü Adel Abdullah Ali, işbirliği teklifi ile ilgilendiğini belirtirken, “Air Arabia şirketi, Arap dünyası ile Kırgızistan arasındaki daha bir köprü olmaya hazır. Günümüzde uçaklarımız dünyanın 140 havaalanına uçuyor ve Bişkek’in 141.hava alanı olacağına dair güvencimizi ifade ediyoruz.” dedi.

Ülkede yürütülen reformlar hakkında konuşan İsakov, sivil havacılık alanında da bilgi verirken, “Sivil havacılık alanındaki devam eden reformların, ülke ekonomisinin, ticaretin, turizmin ve yolcu taşımacılığının yanı sıra malların taşınması da dahil olmak üzere lojistik gelişimine bir ivme kazandıracağını umuyoruz. Uluslararası havayollarının pazarını açacak bir politikayla gökyüzümüzü "açmaya" yönelik reformlara odaklandık. Bunun zor bir yol olduğunu anlıyoruz, ancak önümüzdeki görevi çözeceğiz.” ifadesine yer verdi.

Kaynak: Kabar.kg



İlgili Konular sapar isakov kırgızistan
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