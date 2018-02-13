12:41, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Afrin'de bir kÃ¶y daha PYD/PKK'dan kurtarÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afrin'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â 25. gÃ¼nÃ¼nde devam ediyor.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO), bir kÃ¶yÃ¼ daha ele geÃ§irdi.Â

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TSK ve Ã–SO, Afrin'in kuzeyindeki BÃ¼lbÃ¼l beldesine baÄŸlÄ± Ã–mer Simo kÃ¶yÃ¼nÃ¼ PYD/PKK'dan kurtardÄ±.

TSK ve operasyonlara destek veren Ã–SO gÃ¼Ã§leri, harekatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana PYD/PKK iÅŸgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 34'Ã¼ kÃ¶y, 3'Ã¼ kÃ¶y altÄ± yerleÅŸim ve 14'Ã¼ stratejik daÄŸ veya tepe olmak Ã¼zere 52 noktayÄ± Ã¶rgÃ¼tten kurtarmÄ±ÅŸ oldu.