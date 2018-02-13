12:39, 13 Şubat 2018 Salı

Özbekistan ve Kazakistan habercilikte tek ses olacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan ve Kazakistan arasında bilgi ve haber aktarımında tek alan oluşturma konusu Özbekistan Milli Televizyon ve Radyo Şirketi başkanı Alisher Hadjaev ve Kazakistan Özbekistan Büyükelçisi Erik Utembayev arasında tartışıldı.

Kazinform devlet ajansının haberine göre, toplantıda iki devletin sınırında televizyon ve radyo programlarının serbestçe yayınlanması anlaşması konusu da ele alındı.

"İşe Özbekistan ile ortak radyo kanalı kurmak ile başlamak istiyoruz” diyen Erik Utembayev, ayrıca bu işbirliğinin iki ülke arasında yakın entegrasyonun sağlanması ve ortak teknoloji işbirliğini geliştireceğini de kaydetti.



