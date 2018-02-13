PeÃ§eli kadÄ±nlarÄ± savunan iÅŸ adamÄ±na Tunus'tan yasak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'da peÃ§eli kadÄ±nlarÄ±n haklarÄ±nÄ± savunan Cezayirli aktivist iÅŸ adamÄ± RaÅŸid Nekkaz, Tunus makamlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸini engellediÄŸini ve kendisini Cezayir'e gÃ¶ndermelerini istemesine raÄŸmen Fransa'ya sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸini belirtti.
AA muhabirine konuÅŸan Nekkaz, Tunus'tan Cezayir'e yÃ¼rÃ¼yerek gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi bir eylem iÃ§in hafta sonu geldiÄŸi Tunus'un Kartaca HavalimanÄ±'nda Ã¼lkeye giriÅŸine izin verilmediÄŸini sÃ¶yledi.
Tunus'taki havalimanÄ± yetkililerine defalarca kendisini vatandaÅŸÄ± olduÄŸu Cezayir'e yÃ¶nlendirmelerini sÃ¶ylemesine raÄŸmen Fransa uÃ§aÄŸÄ±na bindirildiÄŸini aktaran Nekkaz, "HavalimanÄ±ndaki yetkililer, Tunus'taki Cezayir BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin Ã¼lkeye alÄ±nmamam iÃ§in giriÅŸimde bulunduÄŸunu sÃ¶yledi. Cezayir DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Tunuslu muhataplarÄ± Ã¼zerinden benim MaÄŸrip Projesi iÃ§in Tunus'tan Cezayir'e yÃ¼rÃ¼memi engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±." diye konuÅŸtu.
Nekkaz, 17 Åžubat 1989'da Libya, Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya'nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla kurulan MaÄŸrip BirliÄŸi giriÅŸimini kutlamak iÃ§in Tunus'tan Cezayir'e yÃ¼rÃ¼me planÄ±yla Tunus'a geldiÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±.
Kartaca HavalimanÄ± yetkilileri ve Tunus gÃ¼venlik makamlarÄ± konuya iliÅŸkin AA muhabirine yorum yapmaktan kaÃ§Ä±ndÄ±.
RAÅžÄ°D NEKKAZ KÄ°MDÄ°R?
Cezayirli aktivist iÅŸ adamÄ± RaÅŸid Nekkaz (46), Fransa'da doÄŸdu. FransÄ±z yÃ¶netiminin peÃ§e yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele eden Nekkaz, peÃ§eli kadÄ±nlarÄ±n hukuksal mÃ¼cadelelerine saÄŸladÄ±ÄŸÄ± cÃ¶mert finansal destek ile tanÄ±ndÄ±.
Nekkaz, Cezayir cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde yarÄ±ÅŸabilmek iÃ§in 2013 yÄ±lÄ±nda FransÄ±z vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±, ancak 2014 seÃ§imlerinde yeterince imza toplayamadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Cezayir yÃ¶netimi tarafÄ±ndan baÅŸvurusu reddedildi.
Cezayirli aktivist, Ã¼lkesinde 2013 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkenin doÄŸusundan baÅŸkente kadar gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi 600 kilometrelik yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ gibi dikkat Ã§eken eylemlere imza atmÄ±ÅŸtÄ±.
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HRW Tacikistan makamlarÄ±ndan gazeteci Khairullo Mirsaidov'u serbest bÄ±rakmasÄ±nÄ± istedi
Fransaâ€™da peÃ§eli kadÄ±nlarÄ±n haklarÄ±nÄ± savunan Cezayirli iÅŸ adamÄ± RaÅŸid Nekkaz, Tunus makamlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸini engellediÄŸini ve kendisini Cezayirâ€™e gÃ¶ndermelerini istemesine raÄŸmen Fransaâ€™ya sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸini belirtti.
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