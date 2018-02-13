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Merkel'e partisinden aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler
Merkel'e partisinden aÄŸÄ±r eleÅŸtiriler

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, CDU/CSU partileri ile SPD arasÄ±nda iyi pazarlÄ±k yapamadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde parti iÃ§inden ve dÄ±ÅŸÄ±ndan ciddi olarak eleÅŸtirilmeye baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya BaÅŸbakanÄ± ve Hristiyan Demokrat BirlikÂ (CDU)Â Genel BaÅŸkanÄ± Angela Merkel,Â Hristiyan BirlikÂ (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasÄ±nda hÃ¼kÃ¼met kurma hedefiyle yapÄ±lan mÃ¼zakerelerde Ã¼zerinde anlaÅŸÄ±lanÂ koalisyon protokolÃ¼nÃ¼nÂ aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan partisi iÃ§inde ciddi bir biÃ§imde tartÄ±ÅŸma konusu oldu.

Merkel, ilk kez baÅŸbakan olduÄŸu 2005 yÄ±lÄ± dahil girdiÄŸi 4 genel seÃ§imden en kÃ¶tÃ¼ sonucu yÃ¼zde 32,9 ile 24 EylÃ¼l 2017'de aldÄ±.

GeÃ§en yÄ±lki seÃ§imde Hristiyan Birlik partilerinin diÄŸer partilere gÃ¶re en yÃ¼ksek oyu almasÄ±ndan dolayÄ± Merkel, hÃ¼kÃ¼meti kurma gÃ¶revini Ã¼stlendi.

CDU/CSU'nun YeÅŸiller ve HÃ¼r Demokrat Parti (FDP) ile hÃ¼kÃ¼met kurma amacÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± koalisyon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmasÄ± Ã¼zerine Merkel, CumhurbaÅŸkanÄ± Frank-Walter Steinmeierâ€™in devreye girmesiyle SPD ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±.

Almanyaâ€™da ilk kez genel seÃ§imden 4 ay sonra hÃ¼kÃ¼metin kurulamamasÄ±, Ã¼lkede huzursuzluÄŸa yol aÃ§tÄ±. UluslararasÄ± alanda da Almanyaâ€™daki siyasi belirsizlik dikkatle takip edildi.

ÅžansÃ¶lye Merkel, bu koÅŸullarda, daha Ã¶nce hÃ¼kÃ¼mete girmeyi kesinlikle reddeden ve son genel seÃ§imde yÃ¼zde 20,5 ile tarihin en dÃ¼ÅŸÃ¼k oyunu alan SPD ile masaya oturdu.

CDU/CSU ile SPD arasÄ±ndaki koalisyon mÃ¼zakerelerinin son gÃ¼nÃ¼nde istikrarlÄ± bir hÃ¼kÃ¼met kurmak istediÄŸini belirten Merkel, "Her birimizin acÄ± tavizler vermesi lazÄ±m." ifadesini kullandÄ±. Bu cÃ¼mlenin ne anlama geldiÄŸi bir gÃ¼n sonra koalisyon protokolÃ¼nÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±yla anlaÅŸÄ±ldÄ±.

CDU TABANI KOALÄ°SYON PROTOKOLÃœNDEN MEMNUN DEÄžÄ°L

SPD Genel BaÅŸkanÄ± Martin Schulz, CDU Genel Merkeziâ€™nde Merkel ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel BaÅŸkanÄ± Horst Seehofer ile dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Koalisyon sÃ¶zleÅŸmesi bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de sosyal demokratlarÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.

Koalisyon protokolÃ¼nde daha Ã§ok SPDâ€™nin taleplerinin yer almasÄ± ve Ã¶zellikle Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sosyal demokratlara bÄ±rakÄ±lmasÄ± CDU tabanÄ±nda hoÅŸnutsuzluk oluÅŸturdu.

OlasÄ± bakanlÄ±klar iÃ§in ismi geÃ§enler arasÄ±nda genÃ§lerin yer almamasÄ± da CDUâ€™nun genÃ§lik teÅŸkilatÄ±nda huzursuzluÄŸa yol aÃ§tÄ±.Â 

SPD ile iyi pazarlÄ±k yapamadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde parti iÃ§inden ve dÄ±ÅŸÄ±ndan eleÅŸtirilen Merkel, baÅŸbakan kalabilmek iÃ§in SPDâ€™ye taviz vermekle suÃ§landÄ±.

DiÄŸer taraftan partinin yenilenmesini savunan muhalifler de seslerini yÃ¼kseltme cesaretini buldu. Muhaliflerin bu talebinin arkasÄ±nda Merkelâ€™in yasama yÄ±lÄ± iÃ§inde artÄ±k genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± baÅŸkasÄ±na bÄ±rakmasÄ± beklentisi yatÄ±yor.

AÃ‡IKTAN ELEÅžTÄ°RÄ°LÄ°YOR

CDU'lu Federal Meclis Milletvekili Klaus Peter Willsch, partinin, genel baÅŸkanÄ±n gitmesine hazÄ±rlÄ±klÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini belirterek CDUâ€™nun Merkel olmadan nasÄ±l ÅŸekil alacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Partinin genÃ§lik teÅŸkilatÄ± "Junge Union"un BaÅŸkanÄ± Paul Ziemiak da koalisyon sÃ¶zleÅŸmesindeki bakanlÄ±klarÄ±n daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan parti yÃ¶netimindeki iletiÅŸimin iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek â€œParti tabanÄ±ndaki hava, kÃ¶tÃ¼den daha Ã¶te." diye konuÅŸtu.

Ziemiak, partinin Merkel sonrasÄ± dÃ¶nemi dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi gerektiÄŸini de savundu.

Alman basÄ±nÄ±nda da "CDUâ€™da baÅŸkaldÄ±rÄ±", "Merkelâ€™in muhalifleri baÅŸkaldÄ±rÄ± provasÄ± yapÄ±yor", "Tabanda homurdanmadan daha fazlasÄ± - CDUâ€™da hoÅŸnutsuzluk artÄ±yor" ve "CDUâ€™da huzursuzluk" baÅŸlÄ±klarÄ± dikkati Ã§ekildi.

Almanyaâ€™da 12,5 yÄ±ldÄ±r baÅŸbakanlÄ±k koltuÄŸunda oturan ve 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana CDU genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Merkel, ilk kez parti iÃ§inden bu denli aÃ§Ä±k eleÅŸtirilerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor.

TEPKÄ°LERE CEVAP VERDÄ°

Kendisine yÃ¶nelik bu eleÅŸtirilerin daha da sertleÅŸmesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek isteyen Merkel, gelecek yasama dÃ¶neminde 4 yÄ±l hem baÅŸbakan hem de genel baÅŸkan kalacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak partinin liderinin kendisi olduÄŸu mesajÄ±nÄ± verdi.Â 

GerÃ§ekten de CDU'da Merkelâ€™e parti iÃ§inde rakip Ã§Ä±kacak bir isim ÅŸu an iÃ§in gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor.

Merkelâ€™in yeniden baÅŸbakan olmasÄ±, Ã¶nce kendi partisindeki delegelere, ardÄ±ndan da SPDâ€™deki 460 binden fazla Ã¼yeye baÄŸlÄ± olacak.Â 



Ä°lgili Konular CDU SPD Merkel Almanya
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