İnsan Hakları Örgütü'nden Tacik gazeteci için çağrı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Uluslararası insan hakları örgütü Human Rights Watch (HRW) gözaltındaki gazeteci Khairullo Mirsaidov’un serbest bırakılması için Tacik yetkililere tekrar çağrıda bulundu.
HRW Orta Asya sorumlusu Steve Swerdlow kişisel Twitter hesabından "Kötü bir haber aldık. Khairullo Mirsaidov’un cezai davasının soruşturulması savcının talebi üzerine "tam ve objektif araştırma yapmak amacıyla" daha iki ay uzatıldı” diye paylaşımda bulundu.
Khairullo Mirsaidov 5 Aralık 2017'de gözaltına alınmıştı. Savcılık ona karşı 'zimmete para geçirmek, etnik kışkırtma yapmak, sahte belgeler üretmek ve makamlara yanıltıcı bilgiler sunmak' gibi suçlar yöneltmişti.
İnsan hakları aktivistlerine göre ise Tacik gazeteci Cumhurbaşkanına yetkililerin yolsuzluklarını araştırma teklifini içeren bir mektup yazdığı için tutuklandı.
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