GÃ¼ncelleme: 13:14, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Soyuz-2.1a roketi uzay yolculuÄŸuna baÅŸladÄ±





Kazakistan'Ä±n Baykonur Uzay ÃœssÃ¼'nden, UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na gÄ±da, yakÄ±t ve su yÃ¼klÃ¼ kargolarÄ± gÃ¶tÃ¼recek Soyuz-2.1a roketinin fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kazakistan'Ä±n Baykonur Uzay ÃœssÃ¼'nden, UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'naÂ gÄ±da, yakÄ±t ve su yÃ¼klÃ¼ kargolarÄ± gÃ¶tÃ¼recekÂ Soyuz-2.1a roketiÂ fÄ±rlatÄ±ldÄ±. Rusya'nÄ±n uzay ÅŸirketi Roscosmos, internet sitesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla roketin fÄ±rlatÄ±lma anÄ±nÄ± canlÄ± verdi. Progess MC-08 kargo kapsÃ¼lÃ¼nÃ¼ taÅŸÄ±yan Soyus-2.1a roketi yerel saatle 14.13'te uzay yolculuÄŸuna baÅŸladÄ±. UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na kuru yÃ¼k, yakÄ±t, su ve hava tÃ¼pleri taÅŸÄ±yan kargo kapsÃ¼lÃ¼nÃ¼n 2 gÃ¼n sonra istasyona ulaÅŸmasÄ± bekleniyor. Soyuz-2.1a roketinin uzay yolculuÄŸu, pazar gÃ¼nÃ¼ fÄ±rlatÄ±lmasÄ±na az bir sÃ¼re kala henÃ¼z aÃ§Ä±klanmayan nedenlerle ertelenmiÅŸti. Rusya, ABD, Japonya, Avrupa ve Kanada uzay kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan modÃ¼llerin birleÅŸtirilmesiyle oluÅŸturulan UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'nda, bilimsel araÅŸtÄ±rmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.

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