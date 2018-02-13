GÃ¼ncelleme: 13:28, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Esad rejimi bin 357 sivili kimyasal silahla katletti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±Â (SNHR), BeÅŸÅŸarÂ Esad rejiminin ÅŸimdiye kadar 211 kez sivil yerleÅŸimlerine yÃ¶nelikÂ kimyasal silahÂ saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini, bin 357'si sivil, toplam bin 421 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.

SNHR'nin raporunda Esad rejiminin iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana 211 defa kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.

Raporda, saldÄ±rÄ±larÄ±n 33'Ã¼nÃ¼n BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) 2118 sayÄ±lÄ± kararÄ±ndan Ã¶nce, 178'inin ise bu karardan sonra dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi.

AyrÄ±ca 178 kimyasal saldÄ±rÄ±dan da 8'inin Astana anlaÅŸmalarÄ±yla gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri oluÅŸturulmasÄ± kararÄ±ndan sonra yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

SNHR'nin raporunda, Esad rejiminin 4 Åžubat'ta Ä°dlib'in Serakib ilÃ§esindeki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na dikkat Ã§ekilerek, klor iÃ§erikli varil bombalarÄ±nÄ±n helikopterlerden atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.

BÄ°N 357 SÄ°VÄ°L Ã–LDÃœ

Rapora gÃ¶re, Esad rejiminin kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±nda 57'si askeri muhalif, 244'Ã¼ kadÄ±n, 187'si Ã§ocuk, 7'si muhaliflerin esir aldÄ±ÄŸÄ± rejim askerleri olmak Ã¼zere, bin 357'si sivil, toplam bin 421 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.

Raporun tavsiyeler bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, Esad rejimin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin ciddi, sert, gerÃ§ekÃ§i bir tutum sergilenmesi, saldÄ±rÄ±larÄ±n cezasÄ±z bÄ±rakÄ±lmamasÄ±, muhalif bÃ¶lgelere olasÄ± saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± halka yeterli maske daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Esad rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n 19 AÄŸustos 2014 itibarÄ±yla sona ermiÅŸ olmasÄ± gerekiyordu. Zira rejim, 21 AÄŸustos 2013'te Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde bin 400'Ã¼n Ã¼zerinde sivili kimyasal silah ile Ã¶ldÃ¼rmesinin ardÄ±ndan Kimyasal SilahlarÄ± Yasaklama Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (KSYÃ–) devraldÄ±ÄŸÄ± stokunu imha sÃ¼recine dahil olmuÅŸtu. Bu sÃ¼recin yolunu Rusya, ABD'nin daha Ã¶nce ilan ettiÄŸi "kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi" gereÄŸince mÃ¼dahalesini engellemek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± teklifle aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Ancak KSYÃ–'nÃ¼n tÃ¼m stokun imha iÅŸleminin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Esad rejimi, Ã¶ldÃ¼rmenin yanÄ± sÄ±ra korkutup gÃ¶Ã§ ettirmek iÃ§in de kimyasal saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

BM ile KSYÃ– ortak soruÅŸturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de, rejimi, Han Åžeyhun'da en az 100 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 4 Nisan 2017 tarihli kimyasal silah katliamÄ±ndan sorumlu bulduÄŸu raporunu BM GÃ¼venlik Konseyi'ne (BMGK) sundu.

JIM'in kararÄ±, tek baÅŸÄ±na katliamÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n UluslararasÄ± Ceza Mahkemesinde (UCM) yargÄ±lanmasÄ±na yetmiyor. Suriye'nin UCM Ã¼yesi olmamasÄ± nedeniyle, rejimi BMGK'nÄ±n UCM'ye sevk etmesi gerekiyor. HenÃ¼z BMGK'da bÃ¶yle bir adÄ±m atÄ±lmazken, Esad rejimi kimyasal silaha baÅŸvurmaya devam ediyor.