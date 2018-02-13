Esad rejimi bin 357 sivili kimyasal silahla katletti

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±Â (SNHR), BeÅŸÅŸarÂ Esad rejiminin ÅŸimdiye kadar 211 kez sivil yerleÅŸimlerine yÃ¶nelikÂ kimyasal silahÂ saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini, bin 357'si sivil, toplam bin 421 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.
SNHR'nin raporunda Esad rejiminin iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana 211 defa kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.
Raporda, saldÄ±rÄ±larÄ±n 33'Ã¼nÃ¼n BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) 2118 sayÄ±lÄ± kararÄ±ndan Ã¶nce, 178'inin ise bu karardan sonra dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi.
AyrÄ±ca 178 kimyasal saldÄ±rÄ±dan da 8'inin Astana anlaÅŸmalarÄ±yla gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgeleri oluÅŸturulmasÄ± kararÄ±ndan sonra yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
SNHR'nin raporunda, Esad rejiminin 4 Åžubat'ta Ä°dlib'in Serakib ilÃ§esindeki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na dikkat Ã§ekilerek, klor iÃ§erikli varil bombalarÄ±nÄ±n helikopterlerden atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anÄ±msatÄ±ldÄ±.
Rapora gÃ¶re, Esad rejiminin kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±nda 57'si askeri muhalif, 244'Ã¼ kadÄ±n, 187'si Ã§ocuk, 7'si muhaliflerin esir aldÄ±ÄŸÄ± rejim askerleri olmak Ã¼zere, bin 357'si sivil, toplam bin 421 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Raporun tavsiyeler bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, Esad rejimin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin ciddi, sert, gerÃ§ekÃ§i bir tutum sergilenmesi, saldÄ±rÄ±larÄ±n cezasÄ±z bÄ±rakÄ±lmamasÄ±, muhalif bÃ¶lgelere olasÄ± saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± halka yeterli maske daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Esad rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n 19 AÄŸustos 2014 itibarÄ±yla sona ermiÅŸ olmasÄ± gerekiyordu. Zira rejim, 21 AÄŸustos 2013'te Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde bin 400'Ã¼n Ã¼zerinde sivili kimyasal silah ile Ã¶ldÃ¼rmesinin ardÄ±ndan Kimyasal SilahlarÄ± Yasaklama Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (KSYÃ–) devraldÄ±ÄŸÄ± stokunu imha sÃ¼recine dahil olmuÅŸtu. Bu sÃ¼recin yolunu Rusya, ABD'nin daha Ã¶nce ilan ettiÄŸi "kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi" gereÄŸince mÃ¼dahalesini engellemek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± teklifle aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Ancak KSYÃ–'nÃ¼n tÃ¼m stokun imha iÅŸleminin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Esad rejimi, Ã¶ldÃ¼rmenin yanÄ± sÄ±ra korkutup gÃ¶Ã§ ettirmek iÃ§in de kimyasal saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
BM ile KSYÃ– ortak soruÅŸturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de, rejimi, Han Åžeyhun'da en az 100 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 4 Nisan 2017 tarihli kimyasal silah katliamÄ±ndan sorumlu bulduÄŸu raporunu BM GÃ¼venlik Konseyi'ne (BMGK) sundu.
JIM'in kararÄ±, tek baÅŸÄ±na katliamÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n UluslararasÄ± Ceza Mahkemesinde (UCM) yargÄ±lanmasÄ±na yetmiyor. Suriye'nin UCM Ã¼yesi olmamasÄ± nedeniyle, rejimi BMGK'nÄ±n UCM'ye sevk etmesi gerekiyor. HenÃ¼z BMGK'da bÃ¶yle bir adÄ±m atÄ±lmazken, Esad rejimi kimyasal silaha baÅŸvurmaya devam ediyor.
Nijerya'da Boko Haram'la mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "kalesi" olarak bilinen Sambisa OrmanÄ±'na dÃ¼zenlenen operasyonda 46 kadÄ±n ve Ã§ocuk kurtarÄ±ldÄ±
Eski Devlet BaÅŸkanÄ± Park'Ä±n yakÄ±n dostu ve gayriresmi danÄ±ÅŸmanÄ± Ã‡oi, rÃ¼ÅŸvet ve suistimal suÃ§larÄ±ndan 20 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, Esad rejiminin Suriye'de dÃ¼zenlediÄŸi 211 kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda bin 357'si sivil, toplam bin 421 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Kazakistan'Ä±n Baykonur Uzay ÃœssÃ¼'nden, UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na gÄ±da, yakÄ±t ve su yÃ¼klÃ¼ kargolarÄ± gÃ¶tÃ¼recek Soyuz-2.1a roketinin fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, CDU/CSU partileri ile SPD arasÄ±nda iyi pazarlÄ±k yapamadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde parti iÃ§inden ve dÄ±ÅŸÄ±ndan ciddi olarak eleÅŸtirilmeye baÅŸlandÄ±
HRW Tacikistan makamlarÄ±ndan gazeteci Khairullo Mirsaidov'u serbest bÄ±rakmasÄ±nÄ± istedi
Fransaâ€™da peÃ§eli kadÄ±nlarÄ±n haklarÄ±nÄ± savunan Cezayirli iÅŸ adamÄ± RaÅŸid Nekkaz, Tunus makamlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸini engellediÄŸini ve kendisini Cezayirâ€™e gÃ¶ndermelerini istemesine raÄŸmen Fransaâ€™ya sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸini belirtti.
Ã–zbek ve Kazak yetkililer bilgi ve haber aktarÄ±mÄ±nda tek bir alan oluÅŸturulmasÄ± konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere biraraya geldi
KÄ±rgÄ±izstan BaÅŸbakanÄ± 6.DÃ¼nya HÃ¼kÃ¼metler zirvesi iÃ§in gittiÄŸi BAE'de Ã¼lkesine yeni uÃ§uÅŸ anlaÅŸmalarÄ± iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulundu
Kuzey Kore, halkÄ±nÄ±n haklarÄ±nÄ±n engellendiÄŸi ve ihlal edildiÄŸini ileri sÃ¼rerek, BM Genel Sekreteri Guterres'e yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uluslararasÄ± hukuk Ã§erÃ§evesinde yasal olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirlenmesi iÃ§in uzmanlardan oluÅŸan uluslararasÄ± bir forum oluÅŸturulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian'Ä±n, IKBY BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldiÄŸi bildirildi
Sina YarÄ±madasÄ±'ndaki operasyonlarda aralarÄ±nda yabancÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu 400 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da, Yahudi iÅŸgalciler, Filistinlilere ait bazÄ± ev ve araÃ§lara zarar vererek Ã¼zerine Ä±rkÃ§Ä± sloganlar yazdÄ±ÄŸÄ± belirtildi
KeÅŸmir'de Karan Nagar ÅŸehrinde Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde ÅŸehre giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ noktalarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n polis tarafÄ±ndan mÃ¼hÃ¼rlendiÄŸini ve milis kuvvetlerinin, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ve yayalarÄ±n bÃ¶lgeye girmesine izin verilmediÄŸi bildirildi
G5 Sahel gÃ¼cÃ¼ toplantÄ±sÄ±nda Afrika Sahel bÃ¶lgesindeki terÃ¶r faaliyetlerine karÅŸÄ± 294 milyon avro fon toplandÄ± ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin Moritanya'da "savaÅŸ okulu" kurma sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸi belirtildi.
Senagal'in BaÅŸkenti Dakar'da gelecek 48 saat iÃ§in "turuncu alarm" verildi