Gazeteci Hrant Dink davasÄ±nda 2 tahliye

Agos Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeniÂ Hrant Dink'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len, eski savcÄ± Zekeriya Ã–z, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet gÃ¶revlileri ile ana dava hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 11'i tutuklu 10'u firari 85 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n tutuklu sanÄ±klarÄ±ndan eski Trabzon Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlileri Okan ÅžimÅŸek ve Veysel Åžahin, tutukluluÄŸa yapÄ±lan itiraz sonucu tahliye edildi.Â
Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki 2 Åžubat tarihli duruÅŸmada tutukluluklarÄ±nÄ±n devamÄ± kararÄ± verilen sanÄ±klardan Okan ÅžimÅŸek'in avukatÄ± Mehmet Tahsin Soner, daha sonra mahkemeye baÅŸvurarak mÃ¼vekkilinin tutukluluk durumuna itiraz etti.Â
SuÃ§ tarihinde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olan 2803 sayÄ±lÄ± Jandarma TeÅŸkilat GÃ¶rev ve Yetkileri Kanunu'na atÄ±f yapÄ±lan ve Jandarma GÃ¶rev ve Yetkileri YÃ¶netmeliÄŸi'nde yapÄ±lan dÃ¼zenlemelerden bahsedilen kararda, "SuÃ§ tarihinde Trabzon Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AKOM KÄ±sÄ±m AmirliÄŸi KOM unsur komutanÄ± olan sanÄ±k Jandarma BaÅŸÃ§avuÅŸ Okan ÅžimÅŸek ve unsur elemanÄ± Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Veysel Åžahin'in 2006 yÄ±lÄ± Temmuz ayÄ± ortalarÄ±nda Yasin Hayal'in eniÅŸtesi olan CoÅŸkun Ä°ÄŸci adlÄ± ÅŸahÄ±stan, 'Yasin Hayal'in Hrant Dink'i Ã¶ldÃ¼rmeyi tasarladÄ±ÄŸÄ±nÄ±' Ã¶ÄŸrenmeleri Ã¼zerine aldÄ±klarÄ± bu bilgiyi geciktirmeksizin Trabzon Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan sanÄ±k Metin YÄ±ldÄ±z'a ilettikleri, sanÄ±klarÄ±n ilettikleri bilginin daha sonra komutanlÄ±kta yapÄ±lan istihbarat deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±nda da gÃ¼ndeme alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.Â
Ä°stihbarat faaliyeti sonrasÄ±nda dÃ¼zenlenmesi gereken gÃ¶rev sonuÃ§ raporuyla ulaÅŸÄ±lmak istenen gayeye sanÄ±klarÄ±n, aldÄ±klarÄ± bilgiyi sÄ±ralÄ± amirlerine geciktirmeksizin iletmeleriyle ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi verilen kararda, tutuklu kaldÄ±klarÄ± sÃ¼re, ByLock programÄ± kullanmamalarÄ±, Veysel Åžahin'in Bank Asya'da hesabÄ±nÄ±n bulunmamasÄ±, Okan ÅžimÅŸek'in hesabÄ±nÄ±n bulunmasÄ±na raÄŸmen herhangi bir para hareketinin olmamasÄ±, Ã¼zerlerine atÄ±lÄ± suÃ§ vasÄ±flarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸme ihtimali ve tutuklamanÄ±n bir tedbir oluÅŸu dikkate alÄ±narak sanÄ±klar ÅžimÅŸek ve Åžahin'in tahliyelerine hÃ¼kmedildiÄŸi bildirildi.Â
Mahkeme heyeti, tahliye ettiÄŸi bu sanÄ±klar hakkÄ±nda, "yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±" ve "adresine en yakÄ±n gÃ¼venlik birimine haftada bir gÃ¼n imza verme" zorunluluÄŸundan oluÅŸan adli kontrol tedbiri uygulanmasÄ±nÄ± da karara baÄŸladÄ±.Â
Tahliyelerle beraber dava kapsamÄ±nda tutuklu sanÄ±k sayÄ±sÄ± 9'a dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ oldu.Â
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CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nu 5 yÄ±l 10 ay hapisle cezalandÄ±rdÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n TÃ¼rkiye-Belarus iliÅŸkilerine ivme kazandÄ±ran Minsk ziyareti sonrasÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±nda belirlenen hedefe doÄŸru hÄ±zla ilerleniyor
Hrant Dink cinayeti davasÄ±nÄ±n tutuklu sanÄ±klarÄ±ndan dÃ¶nemin Trabzon Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlileri Veysel Åžahin ve Okan ÅžimÅŸek'in, tutukluluklarÄ±na yapÄ±lan itirazÄ±n ardÄ±ndan tahliyelerine karar verildi.
TSK ve Ã–SO'nun Afrin'in Ã–mer Simo kÃ¶yÃ¼nÃ¼ de PYD/PKK'dan kurtardÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ErdoÄŸan "KÄ±brÄ±s'ta ve Ege'de haddini aÅŸanlarÄ± yanlÄ±ÅŸ hesap yapmamalarÄ± konusunda buradan ikaz ediyoruz." dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "Herkes ayaÄŸÄ±nÄ± denk alsÄ±n, kimse TÃ¼rk milletine MÃ¼nbiÃ§'ten parmak sallamaya kalkÄ±ÅŸmasÄ±n. YÄ±ldÄ±rÄ±mlar oluÅŸturan bir Ä±rkÄ±n ahfadÄ± olduÄŸumuz unutulmasÄ±n." dedi.
Van'da PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda 18 ÅŸÃ¼phelinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Kolsuz Agop' olarak tanÄ±nan Ã¼nlÃ¼ dermatoloji doktoru ProfesÃ¶r Agop KotoÄŸyan Ã¶ldÃ¼. TÃ¼rkiye'nin yetiÅŸtirdiÄŸi en Ã¶nemli cilt uzmanlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Dr. Agop KotoÄŸyan, bir kolu olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 'Kolsuz Agop' lakabÄ±yla tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihraÃ§ edilmiÅŸ 8 personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair TBMM kararÄ± Resmi Gazete'de yer aldÄ±.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Åžubat'ta Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile Berlin'de bir araya gelecek
15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde, bir ÅŸahsÄ±n aracÄ±yla trafiÄŸi kesmesi nedeniyle ulaÅŸÄ±m Anadolu YakasÄ± yÃ¶nÃ¼ne bir sÃ¼re durdu. ÅžahsÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¶prÃ¼de trafik normale dÃ¶ndÃ¼.
Yozgat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Piyade Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ Ã–zalkan'Ä±n Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olmasÄ±ndan bir gÃ¼n sonra emekli ikramiyesi ve aracÄ±na haciz konulmasÄ±nÄ± talep eden avukat GÃ¼n hakkÄ±nda inceleme baÅŸlattÄ±.
TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen "TÃ¼rkiye-Afrika 2. Bakanlar GÃ¶zden GeÃ§irme KonferansÄ±"nÄ±n ardÄ±ndan ortak uygulama raporu yayÄ±mlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°skitler'de esnaf ziyaretinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Evelallah, bu millet nasÄ±l 15 Temmuz'da 'meydanlara, Allah'Ä±na meydanlara' dedik, herkes meydanlara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼, ÅŸimdi de 'Afrin' dediÄŸimiz anda bu millet hazÄ±r." dedi.
Afrin'de PYD/PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit edilen Piyade Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Ã–mer Bilal AkpÄ±nar'Ä±n, annesine ev alÄ±nmasÄ± vasiyeti yerine getirilecek