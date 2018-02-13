GÃ¼ncelleme: 13:42, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Gazeteci Hrant Dink davasÄ±nda 2 tahliye

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Agos Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeniÂ Hrant Dink'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len, eski savcÄ± Zekeriya Ã–z, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet gÃ¶revlileri ile ana dava hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 11'i tutuklu 10'u firari 85 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n tutuklu sanÄ±klarÄ±ndan eski Trabzon Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlileri Okan ÅžimÅŸek ve Veysel Åžahin, tutukluluÄŸa yapÄ±lan itiraz sonucu tahliye edildi.Â

Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki 2 Åžubat tarihli duruÅŸmada tutukluluklarÄ±nÄ±n devamÄ± kararÄ± verilen sanÄ±klardan Okan ÅžimÅŸek'in avukatÄ± Mehmet Tahsin Soner, daha sonra mahkemeye baÅŸvurarak mÃ¼vekkilinin tutukluluk durumuna itiraz etti.Â

"DÄ°NK Ã–LDÃœRÃœLECEK' BÄ°LGÄ°SÄ°NÄ° GECÄ°KTÄ°RMEKSÄ°ZÄ°N Ä°STÄ°HBARAT MÃœDÃœRÃœNE Ä°LETTÄ°LER"

SuÃ§ tarihinde yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olan 2803 sayÄ±lÄ± Jandarma TeÅŸkilat GÃ¶rev ve Yetkileri Kanunu'na atÄ±f yapÄ±lan ve Jandarma GÃ¶rev ve Yetkileri YÃ¶netmeliÄŸi'nde yapÄ±lan dÃ¼zenlemelerden bahsedilen kararda, "SuÃ§ tarihinde Trabzon Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AKOM KÄ±sÄ±m AmirliÄŸi KOM unsur komutanÄ± olan sanÄ±k Jandarma BaÅŸÃ§avuÅŸ Okan ÅžimÅŸek ve unsur elemanÄ± Jandarma Uzman Ã‡avuÅŸ Veysel Åžahin'in 2006 yÄ±lÄ± Temmuz ayÄ± ortalarÄ±nda Yasin Hayal'in eniÅŸtesi olan CoÅŸkun Ä°ÄŸci adlÄ± ÅŸahÄ±stan, 'Yasin Hayal'in Hrant Dink'i Ã¶ldÃ¼rmeyi tasarladÄ±ÄŸÄ±nÄ±' Ã¶ÄŸrenmeleri Ã¼zerine aldÄ±klarÄ± bu bilgiyi geciktirmeksizin Trabzon Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olan sanÄ±k Metin YÄ±ldÄ±z'a ilettikleri, sanÄ±klarÄ±n ilettikleri bilginin daha sonra komutanlÄ±kta yapÄ±lan istihbarat deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±nda da gÃ¼ndeme alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.Â

Ä°stihbarat faaliyeti sonrasÄ±nda dÃ¼zenlenmesi gereken gÃ¶rev sonuÃ§ raporuyla ulaÅŸÄ±lmak istenen gayeye sanÄ±klarÄ±n, aldÄ±klarÄ± bilgiyi sÄ±ralÄ± amirlerine geciktirmeksizin iletmeleriyle ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi verilen kararda, tutuklu kaldÄ±klarÄ± sÃ¼re, ByLock programÄ± kullanmamalarÄ±, Veysel Åžahin'in Bank Asya'da hesabÄ±nÄ±n bulunmamasÄ±, Okan ÅžimÅŸek'in hesabÄ±nÄ±n bulunmasÄ±na raÄŸmen herhangi bir para hareketinin olmamasÄ±, Ã¼zerlerine atÄ±lÄ± suÃ§ vasÄ±flarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸme ihtimali ve tutuklamanÄ±n bir tedbir oluÅŸu dikkate alÄ±narak sanÄ±klar ÅžimÅŸek ve Åžahin'in tahliyelerine hÃ¼kmedildiÄŸi bildirildi.Â

Mahkeme heyeti, tahliye ettiÄŸi bu sanÄ±klar hakkÄ±nda, "yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±" ve "adresine en yakÄ±n gÃ¼venlik birimine haftada bir gÃ¼n imza verme" zorunluluÄŸundan oluÅŸan adli kontrol tedbiri uygulanmasÄ±nÄ± da karara baÄŸladÄ±.Â

Tahliyelerle beraber dava kapsamÄ±nda tutuklu sanÄ±k sayÄ±sÄ± 9'a dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ oldu.Â

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