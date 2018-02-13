14:11, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

GÃ¼ney Kore'de rÃ¼ÅŸvet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± siyasi nÃ¼fuz skandalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Kore'de eski Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hye'nÄ±n yakÄ±n dostu ve gayriresmi danÄ±ÅŸmanÄ± Ã‡oi Sun-sil'in Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼k holdinglerine rÃ¼ÅŸvet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda siyasi nÃ¼fuz saÄŸlamakla suÃ§landÄ±ÄŸÄ±, Park'Ä±n geÃ§en yÄ±l gÃ¶revden azledilmesine yol aÃ§an dava sonuÃ§landÄ±.

GÃ¼ney Kore haber ajansÄ± Yonhap'ta yer alan habere gÃ¶re, Seul Merkez Mahkemesi, Ã‡oi'yi rÃ¼ÅŸvet, suistimal ve suÃ§ iÅŸlemek iÃ§in baskÄ± yapmaktan 20 yÄ±l hapis ve 18 milyar won (16,6 milyon dolar) para cezasÄ±na mahkum etti.

Ã‡oi'nin, Park ile yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanarak yÃ¶neticisi olduÄŸu iki dernek Ã¼zerinden aralarÄ±nda Samsung, Lotte ve SK Grup'un olduÄŸu Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼k holdinglerden baÄŸÄ±ÅŸ adÄ± altÄ±nda rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Kararda eski Devlet BaÅŸkanÄ± Park'Ä±n da hem derneklerin kurulmasÄ±nda hem de rÃ¼ÅŸvet karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda siyasi nÃ¼fuz ve imtiyazlar saÄŸlanmasÄ±nda Ã‡oi ile iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Ã‡oi'nin Park yÃ¶netiminde herhangi bir resmi gÃ¶revi olmamasÄ±na raÄŸmen devlet iÅŸlerine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve gizli dosyalara vakÄ±f olduÄŸu vurgulandÄ±.

Mahkeme, Park'Ä±n Siyasi Ä°ÅŸlerden Sorumlu eski Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sekreteri An Ã‡ong-bum'u da Ã‡oi'nin hÃ¼kmet iÅŸlerine mÃ¼dahale etmesine aracÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 6 yÄ±l hapis ve 100 milyon won (yaklaÅŸÄ±k 92 bin dolar) para cezasÄ±na mahkum etti.

SuÃ§lamaya konu olan holdinglerden Lotte Grup BaÅŸkanÄ± Åžin Dong-bin de gruba free-shop maÄŸaza zinciri kurma izni verilmesi iÃ§in Ã‡oi'nin derneklerine baÄŸÄ±ÅŸ olarak 7 milyar won (yaklaÅŸÄ±k 644 milyon dolar) baÄŸÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle rÃ¼ÅŸvet vermekten 2,5 yÄ±l hapis ve Ã¶denen meblaÄŸ kadar para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Mahkeme, Ã‡oi'yi elektronik devi Samsung'dan kÄ±zÄ±nÄ±n binicilik eÄŸitimine sponsorluk desteÄŸi olarak 7,3 milyar won (yaklaÅŸÄ±k 6,7 milyon dolar) aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de mahkum etti. Yerel mahkeme ÅŸubat ayÄ±nda gÃ¶revdeki Samsung YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Lee Jae-yong'u aynÄ± suÃ§tan 2,5 yÄ±l tecilli hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡oi, SK Grup BaÅŸkanÄ± Ã‡ey Tae-won'a 8,9 milyar won (yaklaÅŸÄ±k 8,1 milyon dolar) rÃ¼ÅŸvet Ã¶demesi iÃ§in baskÄ± yapmaktan da suÃ§lu bulundu. Ä°ÅŸ adamÄ±nÄ±n talep edilen rÃ¼ÅŸveti Ã¶demeyi reddettiÄŸi ifade edildi.

Eski Devlet BaÅŸkanÄ± Park hakkÄ±nda ayrÄ± bir dava halen devam ediyor.

KasÄ±m 2016'da 18 suÃ§lamayla gÃ¶zatÄ±na alÄ±nan Choi, holdinglerden toplamda 77,4 milyar won (yaklaÅŸÄ±k 68,4 milyon dolar) rÃ¼ÅŸvet almakla suÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±. SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Ã–zel Yetkili SavcÄ± Park Young-su, Choi iÃ§in 25 yÄ±l hapis ve 118,2 milyar won (yaklaÅŸÄ±k 108,7 milyon dolar) para cezasÄ± talep etmiÅŸti.

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