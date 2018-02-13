Türkiye-Belarus ilişkilerinde adım adım hedefe doğru

Türkiye, Avrupa’nın merkezinde Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında önemli kara ve demir yolları arasında kalan, petrol, doğalgaz boru hatlarının kesiştiği bir konumda bulunan Belarus’un bağımsızlığını ilk tanıyan ülke oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik ilişkilerin başladığı günden bu yana olumlu ilişkilerin kurulduğu Belarus’u 2016'nın kasım ayında ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı oldu. İki ülke arasındaki ilişkiler bakımından dönüm noktası olarak nitelenen ziyaretin ardından ikili temas ve ziyaretlerde artış kaydedildi. İlişkiler son dönemde yeni bir seviyeye taşındı.
Türkiye ile Belarus arasında imzalanan "Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma" ve "Türkiye-Belarus Geri Kabul Anlaşması"nın 2014’te yürürlüğe girmesi ile iki ülke vatandaşlarına karşılıklı vizesiz seyahat etme imkanı sağlandı. Bu imkan iki ülke ilişkilerinin her alanda dinamik hale gelmesine yardımcı oldu.
2016'ya kadar düşüş görülen ticari rakamlar ise Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun ticaret hacminde “1 milyar dolar” hedef koyması ile artış gösterdi.
Belarus’a ihracat, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 422 milyon 369 bin dolar olurken ithalat da yüzde 78 artışla 182 milyon dolara yükseldi.
Türkiye ile Belarus arasındaki ticaret hacmi, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 32 artış ile 605 milyon 338 bin dolara çıktı.
Belarus’ta 45 Türk şirketi 1,2 milyar dolarlık yatırımları ile faaliyet gösterirken Türk müteahhitlik firmaları bağımsızlığını kazandığı günden bu yana bu ülkede yaklaşık 1 milyar dolar değerinde 46 proje üstlendi.
Ayrıca Erdoğan’ın ziyareti esnasında Belarus ile Türkiye arasında ekonomi, enerji, bilim ve teknoloji, tarım, eğitim-öğretim, afet yönetimi, basın-yayın alanlarını kapsayan eylem planı, mutabakat zaptı ve anlaşma imzalanması ilişkilerde çok yönlü bir dönem başlattı.
İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin en önemli sembolü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lukaşenko’nun açılışını yaptığı Minsk Camisi oldu.
2003’te inşaatına başlanan ve 2013’te Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapımı üstlenilerek tamamlanan Minsk Camisi, Belarus ve Türk vatandaşlarının yanı sıra farklı milliyetleri bir araya getirmesi nedeniyle önemli bir kültürel amaca da hizmet ediyor. 2 bin 500 kişilik kapasiteye sahip külliye şeklindeki cami, pek çok Belaruslu tarafından ziyaret ediliyor.
Yıllar önce FETÖ’nün sınırları içinde okul açma talebini reddeden Belarus, hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadele etme hususunda Türkiye’ye destek sağlamaya devam ediyor.
Bütün bu gelişmeler çerçevesinde Başbakan Binali Yıldırım’ın 14-15 Şubat’ta Belarus’a yapacağı resmi ziyaret, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi bakımından önem taşıyor.
Mevkidaşı Andrey Kobyavkov ile görüşecek Yıldırım, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından da kabul edilecek. Görüşmeler sırasında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.
İki günlük ziyaret esnasında Türkiye ile Belarus arasında bazı anlaşmalar da imzalanacak. Ziyaret kapsamında yapılacak Türkiye-Belarus İş Forumu iki ülkenin iş adamlarını bir araya getirecek.
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Belarus ilişkilerine ivme kazandıran Minsk ziyareti sonrasında iki ülke arasında belirlenen hedefe doğru hızla ilerleniyor
Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanıklarından dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Veysel Şahin ve Okan Şimşek'in, tutukluluklarına yapılan itirazın ardından tahliyelerine karar verildi.
TSK ve ÖSO'nun Afrin'in Ömer Simo köyünü de PYD/PKK'dan kurtardığı bildirildi
Erdoğan "Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz." dedi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Herkes ayağını denk alsın, kimse Türk milletine Münbiç'ten parmak sallamaya kalkışmasın. Yıldırımlar oluşturan bir ırkın ahfadı olduğumuz unutulmasın." dedi.
Van'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 şüphelinin yakalandığı bildirildi
Kolsuz Agop' olarak tanınan ünlü dermatoloji doktoru Profesör Agop Kotoğyan öldü. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli cilt uzmanları arasında gösterilen Dr. Agop Kotoğyan, bir kolu olmadığı için 'Kolsuz Agop' lakabıyla tanınmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturmaları kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ihraç edilmiş 8 personeli hakkında gözaltı kararı verildi.
TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair TBMM kararı Resmi Gazete'de yer aldı.
Başbakan Binali Yıldırım, 15 Şubat'ta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Berlin'de bir araya gelecek
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, bir şahsın aracıyla trafiği kesmesi nedeniyle ulaşım Anadolu Yakası yönüne bir süre durdu. Şahsın gözaltına alınmasının ardından köprüde trafik normale döndü.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan'ın Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat Gün hakkında inceleme başlattı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı"nın ardından ortak uygulama raporu yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İskitler'de esnaf ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Evelallah, bu millet nasıl 15 Temmuz'da 'meydanlara, Allah'ına meydanlara' dedik, herkes meydanlara döküldü, şimdi de 'Afrin' dediğimiz anda bu millet hazır." dedi.
Afrin'de PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın, annesine ev alınması vasiyeti yerine getirilecek