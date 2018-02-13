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15:32, 13 Şubat 2018 Salı
Dış Politika
Güncelleme: 13:56, 13 Şubat 2018 Salı

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Türkiye-Belarus ilişkilerinde adım adım hedefe doğru
Türkiye-Belarus ilişkilerinde adım adım hedefe doğru

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Belarus ilişkilerine ivme kazandıran Minsk ziyareti sonrasında iki ülke arasında belirlenen hedefe doğru hızla ilerleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye, Avrupa’nın merkezinde Rusya ile Avrupa ülkeleri arasında önemli kara ve demir yolları arasında kalan, petrol, doğalgaz boru hatlarının kesiştiği bir konumda bulunan Belarus’un bağımsızlığını ilk tanıyan ülke oldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik ilişkilerin başladığı günden bu yana olumlu ilişkilerin kurulduğu Belarus’u 2016'nın kasım ayında ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı oldu. İki ülke arasındaki ilişkiler bakımından dönüm noktası olarak nitelenen ziyaretin ardından ikili temas ve ziyaretlerde artış kaydedildi. İlişkiler son dönemde yeni bir seviyeye taşındı.

Türkiye ile Belarus arasında imzalanan "Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma" ve "Türkiye-Belarus Geri Kabul Anlaşması"nın 2014’te yürürlüğe girmesi ile iki ülke vatandaşlarına karşılıklı vizesiz seyahat etme imkanı sağlandı. Bu imkan iki ülke ilişkilerinin her alanda dinamik hale gelmesine yardımcı oldu.

2016'ya kadar düşüş görülen ticari rakamlar ise Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun ticaret hacminde “1 milyar dolar” hedef koyması ile artış gösterdi.

Belarus’a ihracat, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 422 milyon 369 bin dolar olurken ithalat da yüzde 78 artışla 182 milyon dolara yükseldi.

Türkiye ile Belarus arasındaki ticaret hacmi, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 32 artış ile 605 milyon 338 bin dolara çıktı.

Belarus’ta 45 Türk şirketi 1,2 milyar dolarlık yatırımları ile faaliyet gösterirken Türk müteahhitlik firmaları bağımsızlığını kazandığı günden bu yana bu ülkede yaklaşık 1 milyar dolar değerinde 46 proje üstlendi.

Ayrıca Erdoğan’ın ziyareti esnasında Belarus ile Türkiye arasında ekonomi, enerji, bilim ve teknoloji, tarım, eğitim-öğretim, afet yönetimi, basın-yayın alanlarını kapsayan eylem planı, mutabakat zaptı ve anlaşma imzalanması ilişkilerde çok yönlü bir dönem başlattı.

MİNSK CAMİSİ İLİŞKİLERİN SEMBOLÜ OLDU

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin en önemli sembolü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lukaşenko’nun açılışını yaptığı Minsk Camisi oldu.

2003’te inşaatına başlanan ve 2013’te Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapımı üstlenilerek tamamlanan Minsk Camisi, Belarus ve Türk vatandaşlarının yanı sıra farklı milliyetleri bir araya getirmesi nedeniyle önemli bir kültürel amaca da hizmet ediyor. 2 bin 500 kişilik kapasiteye sahip külliye şeklindeki cami, pek çok Belaruslu tarafından ziyaret ediliyor.

Yıllar önce FETÖ’nün sınırları içinde okul açma talebini reddeden Belarus, hain darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadele etme hususunda Türkiye’ye destek sağlamaya devam ediyor.

Bütün bu gelişmeler çerçevesinde Başbakan Binali Yıldırım’ın 14-15 Şubat’ta Belarus’a yapacağı resmi ziyaret, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi bakımından önem taşıyor.

Mevkidaşı Andrey Kobyavkov ile görüşecek Yıldırım, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından da kabul edilecek. Görüşmeler sırasında ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.

İki günlük ziyaret esnasında Türkiye ile Belarus arasında bazı anlaşmalar da imzalanacak. Ziyaret kapsamında yapılacak Türkiye-Belarus İş Forumu iki ülkenin iş adamlarını bir araya getirecek.



İlgili Konular Türkiye Belarus Türkiye-Belarus ilişkileri
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