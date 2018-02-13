14:26, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Enis BerberoÄŸlu'nu 5 yÄ±l 10 ay hapis





CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nu 5 yÄ±l 10 ay hapisle cezalandÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Â Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, durdurulan MÄ°T tÄ±rlarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Can DÃ¼ndar'a ilettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±lanan CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nu 5 yÄ±l 10 ay hapisle cezalandÄ±rarak, tutukluluk halinin devamÄ±na hÃ¼kmetti. Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde kamu gÃ¼venliÄŸi gerekÃ§esiyle kapalÄ± yapÄ±lan 2. duruÅŸmaya, Enis BerberoÄŸlu kaldÄ±ÄŸÄ± Maltepe Cezaevi'nden, Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi'yle (SEGBÄ°S) baÄŸlandÄ±. DuruÅŸmaya verilen aranÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan ceza dairesi, sanÄ±k Enis BerberoÄŸlu'nun "Devletin gÃ¼venliÄŸi, iÃ§ veya dÄ±ÅŸ siyasal yararlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan niteliÄŸi itibarÄ±yla gizli kalmasÄ± gereken bilgileri aÃ§Ä±klamak" suÃ§undanÂ 5 yÄ±l 10 ay hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdi. Daire BerberoÄŸlu'nun tutukluluk halinin de devamÄ±na hÃ¼kmetti. SÃœREÃ‡ Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Enis BerberoÄŸlu'nu, durdurulan MÄ°T tÄ±rlarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Can DÃ¼ndar'a verdiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada "devletin gÃ¼venliÄŸi veya iÃ§ veya dÄ±ÅŸ siyasal yararlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan niteliÄŸi itibarÄ±yla gizli kalmasÄ± gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadÄ±yla aÃ§Ä±klamak" suÃ§undan 25 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ± ve tutukladÄ±. Dava dosyasÄ± itiraz Ã¼zerine, Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± esastan bozarak dosyayÄ± Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gÃ¶nderdi. SÃ¶z konusu bozma kararÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼sÃ¼nÃ¼ yapan Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise bozma kararÄ±na ÅŸerh dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, BerberoÄŸlu hakkÄ±nda verilen 25 yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ±na iliÅŸkin Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin bozma kararÄ±nÄ± usul ve yasaya aykÄ±rÄ± bularak, dosyayÄ± iade etti. DosyayÄ± yeniden ele alan Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine, bozma kararÄ±ndan rÃ¼cu ederek, Enis BerberoÄŸlu'nun istinafta yargÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla duruÅŸma gÃ¼nÃ¼ vermiÅŸti.

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