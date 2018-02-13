Enis BerberoÄŸlu'nu 5 yÄ±l 10 ay hapis

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Â Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, durdurulan MÄ°T tÄ±rlarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Can DÃ¼ndar'a ilettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±lanan CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nu 5 yÄ±l 10 ay hapisle cezalandÄ±rarak, tutukluluk halinin devamÄ±na hÃ¼kmetti.
Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde kamu gÃ¼venliÄŸi gerekÃ§esiyle kapalÄ± yapÄ±lan 2. duruÅŸmaya, Enis BerberoÄŸlu kaldÄ±ÄŸÄ± Maltepe Cezaevi'nden, Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi'yle (SEGBÄ°S) baÄŸlandÄ±.
DuruÅŸmaya verilen aranÄ±n ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan ceza dairesi, sanÄ±k Enis BerberoÄŸlu'nun "Devletin gÃ¼venliÄŸi, iÃ§ veya dÄ±ÅŸ siyasal yararlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan niteliÄŸi itibarÄ±yla gizli kalmasÄ± gereken bilgileri aÃ§Ä±klamak" suÃ§undanÂ 5 yÄ±l 10 ay hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdi.
Daire BerberoÄŸlu'nun tutukluluk halinin de devamÄ±na hÃ¼kmetti.
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Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Enis BerberoÄŸlu'nu, durdurulan MÄ°T tÄ±rlarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Can DÃ¼ndar'a verdiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada "devletin gÃ¼venliÄŸi veya iÃ§ veya dÄ±ÅŸ siyasal yararlarÄ± bakÄ±mÄ±ndan niteliÄŸi itibarÄ±yla gizli kalmasÄ± gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadÄ±yla aÃ§Ä±klamak" suÃ§undan 25 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ± ve tutukladÄ±.
Dava dosyasÄ± itiraz Ã¼zerine, Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± esastan bozarak dosyayÄ± Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gÃ¶nderdi.
SÃ¶z konusu bozma kararÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼sÃ¼nÃ¼ yapan Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ise bozma kararÄ±na ÅŸerh dÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, BerberoÄŸlu hakkÄ±nda verilen 25 yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ±na iliÅŸkin Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin bozma kararÄ±nÄ± usul ve yasaya aykÄ±rÄ± bularak, dosyayÄ± iade etti.
DosyayÄ± yeniden ele alan Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine, bozma kararÄ±ndan rÃ¼cu ederek, Enis BerberoÄŸlu'nun istinafta yargÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla duruÅŸma gÃ¼nÃ¼ vermiÅŸti.
CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nu 5 yÄ±l 10 ay hapisle cezalandÄ±rdÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n TÃ¼rkiye-Belarus iliÅŸkilerine ivme kazandÄ±ran Minsk ziyareti sonrasÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±nda belirlenen hedefe doÄŸru hÄ±zla ilerleniyor
Hrant Dink cinayeti davasÄ±nÄ±n tutuklu sanÄ±klarÄ±ndan dÃ¶nemin Trabzon Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlileri Veysel Åžahin ve Okan ÅžimÅŸek'in, tutukluluklarÄ±na yapÄ±lan itirazÄ±n ardÄ±ndan tahliyelerine karar verildi.
TSK ve Ã–SO'nun Afrin'in Ã–mer Simo kÃ¶yÃ¼nÃ¼ de PYD/PKK'dan kurtardÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ErdoÄŸan "KÄ±brÄ±s'ta ve Ege'de haddini aÅŸanlarÄ± yanlÄ±ÅŸ hesap yapmamalarÄ± konusunda buradan ikaz ediyoruz." dedi
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, "Herkes ayaÄŸÄ±nÄ± denk alsÄ±n, kimse TÃ¼rk milletine MÃ¼nbiÃ§'ten parmak sallamaya kalkÄ±ÅŸmasÄ±n. YÄ±ldÄ±rÄ±mlar oluÅŸturan bir Ä±rkÄ±n ahfadÄ± olduÄŸumuz unutulmasÄ±n." dedi.
Van'da PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda 18 ÅŸÃ¼phelinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Kolsuz Agop' olarak tanÄ±nan Ã¼nlÃ¼ dermatoloji doktoru ProfesÃ¶r Agop KotoÄŸyan Ã¶ldÃ¼. TÃ¼rkiye'nin yetiÅŸtirdiÄŸi en Ã¶nemli cilt uzmanlarÄ± arasÄ±nda gÃ¶sterilen Dr. Agop KotoÄŸyan, bir kolu olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in 'Kolsuz Agop' lakabÄ±yla tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihraÃ§ edilmiÅŸ 8 personeli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.
TSK deniz unsurlarÄ±nÄ±n Aden KÃ¶rfezi, Somali karasularÄ± ve aÃ§Ä±klarÄ±, Arap Denizi ve mÃ¼cavir bÃ¶lgelerde gÃ¶rev sÃ¼resinin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na dair TBMM kararÄ± Resmi Gazete'de yer aldÄ±.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Åžubat'ta Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile Berlin'de bir araya gelecek
15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde, bir ÅŸahsÄ±n aracÄ±yla trafiÄŸi kesmesi nedeniyle ulaÅŸÄ±m Anadolu YakasÄ± yÃ¶nÃ¼ne bir sÃ¼re durdu. ÅžahsÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¶prÃ¼de trafik normale dÃ¶ndÃ¼.
Yozgat Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Piyade Astsubay ÃœstÃ§avuÅŸ Ã–zalkan'Ä±n Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit olmasÄ±ndan bir gÃ¼n sonra emekli ikramiyesi ve aracÄ±na haciz konulmasÄ±nÄ± talep eden avukat GÃ¼n hakkÄ±nda inceleme baÅŸlattÄ±.
TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen "TÃ¼rkiye-Afrika 2. Bakanlar GÃ¶zden GeÃ§irme KonferansÄ±"nÄ±n ardÄ±ndan ortak uygulama raporu yayÄ±mlandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°skitler'de esnaf ziyaretinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Evelallah, bu millet nasÄ±l 15 Temmuz'da 'meydanlara, Allah'Ä±na meydanlara' dedik, herkes meydanlara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼, ÅŸimdi de 'Afrin' dediÄŸimiz anda bu millet hazÄ±r." dedi.
Afrin'de PYD/PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da ÅŸehit edilen Piyade Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Ã–mer Bilal AkpÄ±nar'Ä±n, annesine ev alÄ±nmasÄ± vasiyeti yerine getirilecek