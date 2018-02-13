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15:32, 13 Åžubat 2018 SalÄ±
Afrika
14:55, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

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46 kadÄ±n ve Ã§ocuk Boko Haram'dan kurtarÄ±ldÄ±
46 kadÄ±n ve Ã§ocuk Boko Haram'dan kurtarÄ±ldÄ±

Nijerya'da Boko Haram'la mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "kalesi" olarak bilinen Sambisa OrmanÄ±'na dÃ¼zenlenen operasyonda 46 kadÄ±n ve Ã§ocuk kurtarÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nijerya'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'Ä±n "kalesi" olarak bilinen Sambisa OrmanÄ±'na yapÄ±lan operasyonda 46 kadÄ±n ve Ã§ocuÄŸun kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Nijerya ordusu, Ã¼lkenin kuzeydoÄŸusundaki Sambisa OrmanÄ±'nda, Boko Haram'a karÅŸÄ± operasyon dÃ¼zenlendi.

Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Albay Onyeama Nwachukwu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, operasyonda iki kampÄ±n yok edildiÄŸini, 19 kadÄ±n ile 27 Ã§ocuÄŸunun kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Nwachukwu, Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin etkisiz hale getirildiÄŸi operasyonda silah taÅŸÄ±mak iÃ§in kullanÄ±lan 8 kamyonun da ele geÃ§irildiÄŸini sÃ¶yledi.

Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana faaliyet gÃ¶steren Boko Haram Ã¶rgÃ¼tÃ¼, liderleri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n saldÄ±rÄ±larÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yÃ¼z binlerce kiÅŸi gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular sambisa nijerya boko haram
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